â€˜BaÅŸka Helinler Ã¶lmesinâ€™ diye silahlanmaya karÅŸÄ± imza topluyor

Mustafa Yetgin isimli erkek tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Lise Ã–ÄŸrencisi Helin PaladÃ¶ken'in babasÄ± bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Mustafa Yetgin tarafÄ±ndan silahla öldürülen Lise ÖÄŸrencisi Helin Palandöken’in babasÄ± Nihat Palandöken, “baÅŸka Helinler ölmesin” diyerek bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçilmesi için il il dolaÅŸarak imza topluyor. 60 bine yakÄ±n imza toplayan Palandöken’in hedefi ise bir milyon.

Ä°stanbul’un Pendik ilçesinde 13 Ekim 2017’de Mustafa Yetgin, Lise ÖÄŸrencisi Helin Palandöken’i silahla vurarak öldürürken 2 kiÅŸiyi de yaraladÄ±. Anadolu 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince açÄ±lan dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Yetgin’e 5 Temmuz’da görülen duruÅŸmada, “Tasarlayarak çocuÄŸu kasten öldürme” suçlamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 28 yÄ±l, 6 ay hapis cezasÄ± verildi. Baba Nihat Palandöken ise, devletin bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçmesi için il il, kapÄ± kapÄ± dolaÅŸarak imza topluyor. Palandöken, bugüne kadar 60 bine yakÄ±n imza toplarken, hedefi ise 1 milyon. Palandöken, daha sonra topladÄ±ÄŸÄ± imzalarÄ± TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edecek.

‘ÖNERGE REDDEDÄ°LDÄ°’

Yetgin’in ifadesinde, “SilahÄ± internet üzerinden aldÄ±m” demesi üzerine bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçilmesi için imza kampanyasÄ± baÅŸlatan Palandöken, kampanyasÄ±nÄ±; Ä°stanbul ve Ä°zmir’den sonra Çukurova illerinde sürdürüyor. Palandöken, “Benim kÄ±zÄ±m internet üzerinden alÄ±nan bir kaçak silah yüzünden öldü. Daha 17 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bizler TBMM’de bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçilmesi için önerge verdik. Fakat iktidar partisi tarafÄ±ndan bu kabul edilmedi” diye konuÅŸtu.

‘MECLÄ°S ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPACAÄžIM’

Önergenin 5 kez reddedilmesi üzerine imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Palandöken, “Onlara bu sefer, ‘Siz halkÄ±n oylarÄ±yla buradaysanÄ±z, biz de halkÄ±n imzalarÄ±yla buradayÄ±z. Halk varsa siz de varsÄ±nÄ±z’ diyeceÄŸiz. Ä°stanbul baÅŸta olmak üzere birçok ili gezdik. Çukurova’ya geldik. Burada da imzalarÄ±mÄ±zÄ± toplayacaÄŸÄ±z. Hedefe ulaÅŸmak için her yeri gezeceÄŸim” dedi. Ä°nternet üzerinden silah satÄ±n alma ve bireysel silahlanmanÄ±n yasaklanmasÄ± için mücadelesini sonuna kadar götüreceÄŸini belirten Palandöken, internet üzerinden silahlarÄ±n ekmek peynir gibi satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Palandöken, “BaÅŸka Helinler ölmesin diye bu kampanyayÄ± yürütüyorum. Ä°mzalarÄ± topladÄ±ktan sonra TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vermek için Meclis önünde bir açÄ±klama yapacaÄŸÄ±m. Bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçerek baÅŸka Helinlerin ölmesini istemiyorum” diye konuÅŸtu. TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilmek üzere Palandöken’in topladÄ±ÄŸÄ± imza dilekçesi ÅŸu ÅŸekilde: “Ülkemizde bireysel silahlanma her geçen gün artmakta ve bu silahlarla her geçen gün masum insanlar hayatÄ±nÄ± kaybetmektedir. Ä°ÅŸbu dilekçeyle, bireysel silahlanmanÄ±n önlenmesi ve insanlarÄ±n ateÅŸli silahlara ulaÅŸmalarÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla bir komisyonun kurulmasÄ±nÄ± ve gerekli yasal düzenlemelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz.” (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:16

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