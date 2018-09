â€˜BaÅŸka Helinler Ã¶lmesinâ€™ diye silahlanmaya karÅŸÄ± imza topluyor

Mustafa Yetgin isimli erkek tarafından öldürülen Lise Öğrencisi Helin Paladöken'in babası bireysel silahlanmaya karşı imza kampanyası başlattı.

Mustafa Yetgin tarafından silahla öldürülen Lise Öğrencisi Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, “başka Helinler ölmesin” diyerek bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için il il dolaşarak imza topluyor. 60 bine yakın imza toplayan Palandöken’in hedefi ise bir milyon.

İstanbul’un Pendik ilçesinde 13 Ekim 2017’de Mustafa Yetgin, Lise Öğrencisi Helin Palandöken’i silahla vurarak öldürürken 2 kişiyi de yaraladı. Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında yargılanan Yetgin’e 5 Temmuz’da görülen duruşmada, “Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl, 6 ay hapis cezası verildi. Baba Nihat Palandöken ise, devletin bireysel silahlanmanın önüne geçmesi için il il, kapı kapı dolaşarak imza topluyor. Palandöken, bugüne kadar 60 bine yakın imza toplarken, hedefi ise 1 milyon. Palandöken, daha sonra topladığı imzaları TBMM Başkanlığına teslim edecek.

‘ÖNERGE REDDEDİLDİ’

Yetgin’in ifadesinde, “Silahı internet üzerinden aldım” demesi üzerine bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için imza kampanyası başlatan Palandöken, kampanyasını; İstanbul ve İzmir’den sonra Çukurova illerinde sürdürüyor. Palandöken, “Benim kızım internet üzerinden alınan bir kaçak silah yüzünden öldü. Daha 17 yaşındaydı. Bizler TBMM’de bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için önerge verdik. Fakat iktidar partisi tarafından bu kabul edilmedi” diye konuştu.

‘MECLİS ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPACAĞIM’

Önergenin 5 kez reddedilmesi üzerine imza kampanyası başlattığını dile getiren Palandöken, “Onlara bu sefer, ‘Siz halkın oylarıyla buradaysanız, biz de halkın imzalarıyla buradayız. Halk varsa siz de varsınız’ diyeceğiz. İstanbul başta olmak üzere birçok ili gezdik. Çukurova’ya geldik. Burada da imzalarımızı toplayacağız. Hedefe ulaşmak için her yeri gezeceğim” dedi. İnternet üzerinden silah satın alma ve bireysel silahlanmanın yasaklanması için mücadelesini sonuna kadar götüreceğini belirten Palandöken, internet üzerinden silahların ekmek peynir gibi satıldığına dikkat çekti. Palandöken, “Başka Helinler ölmesin diye bu kampanyayı yürütüyorum. İmzaları topladıktan sonra TBMM Başkanlığına vermek için Meclis önünde bir açıklama yapacağım. Bireysel silahlanmanın önüne geçerek başka Helinlerin ölmesini istemiyorum” diye konuştu. TBMM Başkanlığına verilmek üzere Palandöken’in topladığı imza dilekçesi şu şekilde: “Ülkemizde bireysel silahlanma her geçen gün artmakta ve bu silahlarla her geçen gün masum insanlar hayatını kaybetmektedir. İşbu dilekçeyle, bireysel silahlanmanın önlenmesi ve insanların ateşli silahlara ulaşmalarının zorlaştırılması amacıyla bir komisyonun kurulmasını ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.” (Adana/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Eylül 2018 16:16

