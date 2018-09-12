KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™ya suikast davasÄ±nda â€˜birleÅŸtirmeâ€™ kararÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± â€˜Adalet YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ne saldÄ±rÄ± planÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lananlarÄ±n dava dosyasÄ± IÅžÄ°D dosyasÄ±yla birleÅŸtirildi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ‘Adalet YürüyüÅŸü’ne, kiraladÄ±klarÄ± araçla saldÄ±rÄ± planÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan tutuklu 11 sanÄ±k, 3’üncü kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Kayseri 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti, dava dosyasÄ±nÄ±n, 3 Ekim’de görülecek 8 sanÄ±klÄ± IÅžÄ°D davasÄ± dosyasÄ±yla birleÅŸtirilmesine karar verdi.

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun ‘Adalet YürüyüÅŸü’nün Kocaeli etabÄ±na kiralÄ±k minibüsle saldÄ±rÄ± planÄ± yaparken, Kocaeli ve Kayseri emniyet müdürlüÄŸü ekiplerince yapÄ±lan ortak çalÄ±ÅŸma sonucu Ä°ÅžÄ°D’li OÄŸuzhan Korkmaz ve 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kayseri polisinin derinleÅŸtirdiÄŸi soruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 kiÅŸi, daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kayseri Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca gözaltÄ±na alÄ±nan ‘Ebu Hüseyin’ kod adlÄ± OÄŸuzhan Korkmaz ile Emre Emre, Ali MerttaÅŸ, Kaan Aslan ve Fatih Özel’in soruÅŸturma evrakÄ± Kocaeli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Adalet YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ (GÃ¼n gÃ¼n geliÅŸmeler)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 15:24

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