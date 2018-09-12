Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ±, DÃ¼nya KupasÄ±'na hazÄ±rlanÄ±yor

Ampute Erkek Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 24 Ekim'de Meksika'da baÅŸlayacak DÃ¼nya KupasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± temposunu yÃ¼kselterek sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Dünya KupasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Bolu’da sürdüren Ampute Erkek Milli Futbol TakÄ±mÄ±, günde çift antrenman yaparak ve idman süresini uzatarak tempoyu yükseltti.

Bolu’da üçüncü kampÄ±na giren Ampute Milli Futbol TakÄ±mÄ±, KaraçayÄ±r Spor Kompleksindeki antrenman sahasÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Meksika’da 24 Ekim’de baÅŸlayacak Dünya KupasÄ±’na, Teknik Direktör UÄŸur Özcan ve yardÄ±mcÄ± antrenörler yönetiminde hazÄ±rlanan milliler, günde çift antrenman yaparak ve idman süresini 1.5 saatten 2 saate çÄ±kararak hazÄ±rlanÄ±yor.

Antrenmana koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan milliler, daha sonra pas ve kondisyon çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ayak voleybolu oynayan milliler, antrenmanÄ± teknik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma yaparak tamamladÄ±.

Teknik Direktör Özcan, kampÄ±n çok iyi geçtiÄŸini, günde çift antrenmanla çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü, idman süresinin uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, günden güne temponun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Özcan, Bolu kampÄ±ndan sonra iki kamp daha yapacaklarÄ±nÄ±, son kampa kadar çalÄ±ÅŸmalarÄ±n teknik ve taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± geçeceÄŸini belirterek, son kampÄ±n giriÅŸ kampÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

HEDEF ÅžAMPÄ°YONLUK

Dünya KupasÄ±’ndaki rakiplerin Kenya, Ä°ran ve ABD olduÄŸunu aktaran Özcan, “Rakipler çok güçsüz de görünse Ä°ran takÄ±mÄ± çok iyi bir takÄ±m. Onlar iyiyse biz onlardan daha da iyiyiz. Bir Avrupa ÅŸampiyonu apoletimiz var. Allah izin verirse 5 KasÄ±m’da Türkiye’ye dünya kupasÄ± ile dönmüÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah bir dünya kupasÄ± apoletimiz de olacak” diye konuÅŸtu. (Bolu/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 12:22

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