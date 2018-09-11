Trabzonspor'da Burak YÄ±lmaz'Ä±n kaptanlÄ±ÄŸÄ± alÄ±ndÄ±

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zeyyat Kafkas, Burak YÄ±lmaz'dan kaptanlÄ±k gÃ¶revinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Trabzonspor'da Burak YÄ±lmaz'Ä±n takÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yönetim kurulu kararÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Trabzonspor Kulübü BasÄ±n Sözcüsü Zeyyat Kafkas, konuyla ilgili bordo-mavililerin internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, haftalÄ±k olaÄŸan yönetim kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiklerini belirterek, "Trabzonspor kaptanÄ±nÄ±n hem futbolcu arkadaÅŸlarÄ±na hem de yeni nesil genç Trabzonsporlulara örnek olmasÄ± gerektiÄŸinden hareketle, profesyonel futbolcu Burak YÄ±lmaz'dan kaptanlÄ±k görevinin alÄ±nmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verilmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

AçÄ±klamasÄ±nda, "AyrÄ±ca, oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n gerek yazÄ±lÄ± ve görsel yayÄ±n organlarÄ± gerekse sosyal medya üzerinden yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda daha dikkatli davranmalarÄ± hususunda gerekli uyarÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ÅŸeklinde görüÅŸ bildiren Kafkas, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu doÄŸrultuda profesyonel futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n açÄ±klamalarÄ±nda disiplin ihlali gerektiren durumlar olmasÄ± halinde, yönetmelikler gereÄŸi cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± bir kez daha çizmek isteriz." (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 23:18

www.evrensel.net