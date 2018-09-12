BM, mÃ¼lteci belirleme yetkisini de TÃ¼rkiyeâ€™ye devretti

BM, mÃ¼lteci belirleme sÃ¼recini GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne devretti. Yani kimin mÃ¼lteci olduÄŸuna artÄ±k TÃ¼rkiye devletinin kurumlarÄ± karar verecek.

Metehan UD

Ä°zmir

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, mülteci belirleme sürecini tamamen Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸüne devrederken Av. Güler, “Mülteci haklarÄ± meselesine Ä±srarla mesafeli duran bir devlete, hele de bu devlet en önemli uluslararasÄ± sözleÅŸmeleri fiilen uygulamÄ±yorken mülteci statüsünü belirleme hakkÄ± vermek, gerçekten anlaÅŸÄ±labilir bir durum deÄŸil” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK) 10 Eylül 2018 tarihi itibariyle Türkiye’de kayÄ±t alma iÅŸlemlerini sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Bundan sonra kayÄ±t alma iÅŸlemleri Türkiye Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü (GÄ°GM) tarafÄ±ndan yürütülecek. Bir süredir bu iÅŸlemler her iki kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±rken artÄ±k BMMYK tamamen bu süreçten elini çekmiÅŸ oldu. Bundan sonra, YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanunu gereÄŸince, Türkiye’de uluslararasÄ± koruma baÅŸvurusunda bulunmak isteyen insanlar, ülkeye giriÅŸ yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan il göç idaresi müdürlüklerine (Ä°GÄ°M) müracaat ederek baÅŸvuru talebinde bulunacaklar ve bu müdürlükler uluslararasÄ± koruma baÅŸvurularÄ±nÄ±n kayÄ±t ve daha sonraki iÅŸlemlerini baÅŸlatacak ve sürdürecek. Duyuruda ayrÄ±ca, BMMYK bundan sonra danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve koruma hizmetini sürdürmeye devam edeceÄŸinin bilgisi de verilecek.

‘UYGULAMA ANLAÅžILIR DEÄžÄ°L!’

Av. Deman Güler (FotoÄŸraf: Evrensel)

Mülteci hukuku alanÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapan Av. Deman Güler, düzenlemeyi Evrensel’e deÄŸerlendirdi.

Güler, Türkiye’nin mülteci alanÄ±nda yakÄ±n zamanda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± mevzuatÄ±n çarpÄ±k mülteci anlayÄ±ÅŸÄ±na son vermediÄŸini belirtti. Tersine, düzenlemenin BMMYK’nin mülteci statüsü belirleme iÅŸinden tamamen el çektiÄŸi anlamÄ±na geldiÄŸini ifade eden Güler, “Yani artÄ±k bir kiÅŸinin mülteci olup olmadÄ±ÄŸÄ±na doÄŸrudan Türkiye devletinin ilgili kurumlarÄ± karar verecek. Bu yeni geliÅŸmede bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek tabii ki mümkün deÄŸil. Zira en baÅŸta Türkiye, 1951 sözleÅŸmesindeki coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlamayÄ± kaldÄ±rmayan dört devletten biri. DiÄŸer ülkelerin Kongo, Madagaskar ve Monako olduÄŸunu söylersek herhalde durumun vahametini bir nebze de olsa anlatabilmiÅŸ oluruz. Mülteci haklarÄ± meselesine Ä±srarla mesafeli duran bir devlete, hele de bu devlet senin en önemli uluslararasÄ± sözleÅŸmeni fiilen uygulamÄ±yorken mülteci statüsünü belirleme hakkÄ± vermek gerçekten anlaÅŸÄ±labilir bir durum deÄŸil” dedi.

'AB, mÃ¼lteci gelmesin diye TÃ¼rkiye'deki hak ihlallerine gÃ¶z yumuyor'

Mevcut iç mevzuatÄ± uluslararasÄ± mevzuatla bu denli çeliÅŸen bir devletin kurumlarÄ±na kimin mülteci olduÄŸuna dair kararÄ± verme hakkÄ± tanÄ±manÄ±n kararlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda da ÅŸüphe uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Av. Güler ÅŸunlarÄ± söyledi: Türkiye bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± deÄŸerlendirdi ve bu kiÅŸinin mülteci olduÄŸuna karar verdi diyelim. BakÄ±n bu kiÅŸi uluslararasÄ± hukuka göre mülteci iken bizim mevzuatÄ±mÄ±za göre mülteci olmayacak. Ona 'ÅŸartlÄ± mülteci' diyeceÄŸiz ve 1951’in avantajlarÄ±ndan yararlandÄ±rmayacaÄŸÄ±z. Mesela öngörülebilir bir sürede vatandaÅŸ olamayacak. Ama buna raÄŸmen deÄŸerlendirmeyi Türkiye yapacak. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda temel bir insan haklarÄ± meselesi olan mülteci konusunun baÅŸÄ±na KPSS ile atanmÄ±ÅŸ devlet memurlarÄ±nÄ± karar verici olarak koymanÄ±n ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaratacaÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün. Zira pek çok defa tanÄ±k olduÄŸumuz uzman memur profili -istisnalar dÄ±ÅŸÄ±nda- meseleyi bir tapu kadastro meselesinden farklÄ± yorumlamayan, insan haklarÄ± konusunda duyarsÄ±z ve uluslararasÄ± mevzuata yabancÄ± bir profil. Her ne kadar BM’nin iÅŸ gücü imkansÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle alandan çekildiÄŸini anlayabilsek de bundan sonraki süreçte söz konusu kurumun özellikle karar vericilerin eÄŸitimi ve denetimi konusunda aktif tutum takÄ±nmasÄ±nÄ± istemek gerekiyor.

Durumlar kÃ¶tÃ¼, mÃ¼lteciler iÃ§in daha da kÃ¶tÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 21:37

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