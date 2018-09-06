'AB, mÃ¼lteci gelmesin diye TÃ¼rkiye'deki hak ihlallerine gÃ¶z yumuyor'

Prof. Dr. Ä°lhan Uzgel, 'AB'nin Ã¶nceliÄŸi TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± bir ÅŸekilde Ã¼lkesinde tutmasÄ±' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ABD ile gerilen iliÅŸkiler, TL’deki deÄŸer kaybÄ± ve yaÅŸanan kur krizi sonrasÄ± uzun bir aradan sonra Avrupa BirliÄŸi (AB) ile yeniden yakÄ±nlaÅŸma çabasÄ± içerisinde. Türkiye’nin özellikle dÄ±ÅŸ politikada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±k hali ile ÅŸimdi yeniden AB ile yakÄ±nlaÅŸma çabalarÄ±nÄ± ABD ve Türkiye dÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile bilinen bir isim olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümündeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Ä°lhan Uzgel Mezopotamya AjansÄ±na deÄŸerlendirdi.

“Türkiye, ABD karÅŸÄ±sÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ortamda AB’ye yanaÅŸarak hareket alanÄ±nÄ± geniÅŸletmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor” diyen Uzgel, “Bunda Trump yönetiminin baÅŸta Almanya olmak üzere AB ülkeleriyle gerilimli iliÅŸkiler içinde olmasÄ±nÄ±n da etkisi var. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda henüz yüzeysel olan yakÄ±nlaÅŸma her iki tarafÄ±n, yani AB ve Türkiye’nin ihtiyaçlarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±.

MÜLTECÄ°LERE KARÅžILIK, Ä°HLAL BASKISI YAPMAYACAK

AB ile yakÄ±nlaÅŸma çabasÄ± içinde olan Türkiye’de yaÅŸanan insan hak ihlalleri önemli bir gündem. Türkiye’nin AB’ye yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n ülkede yaÅŸanan insan hakkÄ± ihlalleri kapsamÄ±nda da deÄŸerlendiren Uzgel, devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ne yazÄ±k ki küresel ölçekte insan haklarÄ± ve demokratikleÅŸmede geri çekilme söz konusu. Her ne kadar BatÄ± sistemi ve özellikle Avrupa ayaÄŸÄ± bu konuda geçmiÅŸte kendisini hukuksal, kurumsal ve söylemsel olarak baÄŸladÄ±ÄŸÄ± için ÅŸimdilik keskin bir dönüÅŸ yapamÄ±yor. O yüzden Türkiye üzerinde insan haklarÄ± ve demokratikleÅŸme konularÄ±nda eleÅŸtiri olacak ama iliÅŸkilerin içeriÄŸini belirleyen bir etkisi olmayacak. Yine de idam gibi çok somut ve karara baÄŸlanmÄ±ÅŸ bir konuda AB’nin geri adÄ±m atmasÄ± söz konusu deÄŸil. AB ÅŸu anda bu türden insan haklarÄ± konularÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± bir baskÄ± aracÄ± olarak kullanmakla yetiniyor. ÖnceliÄŸi ise, Türkiye’nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± bir ÅŸekilde ülkesinde tutmasÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise AB’nin Türkiye’yi insan haklarÄ± konusunda zorlamamasÄ±. Bu pazarlÄ±k ÅŸimdiye dek sürdü” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:02

www.evrensel.net