Nemak DÃ¶kÃ¼mâ€™de krizle tehdit zorla mesai

Krizi gerekÃ§e gÃ¶steren Nemak DÃ¶kÃ¼m yÃ¶netimi, iÅŸÃ§ilere zorla mesai yaptÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸÃ§iler ise bu baskÄ±nÄ±n TÃ¼rk Metal'in tavrÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir’de bulunan Nemak Döküm’de yönetim, kriz ile tehdit ederek iÅŸçileri zorla mesaiye bÄ±raktÄ±rÄ±rken iÅŸçiler, yönetimin bu kadar rahat bir ÅŸekilde kendi üzerlerinde baskÄ± kurmasÄ±nÄ±n üyesi olduklarÄ± Türk Metal’in tavrÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor.

Patronlar, ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ± fÄ±rsata çevirmeye devam ediyor. Ä°zmir’in ÇiÄŸli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan eski adÄ±yla Cevher Döküm yeni adÄ±yla Nemak Döküm fabrikasÄ± da bu durumu gerekçe göstererek iÅŸçileri mesaiye kalmaya zorluyor. 600 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada dönem dönem uygulanan zorla mesai yakÄ±n zamanda tekrar baÅŸlamÄ±ÅŸ.

Büyük firmalara araba motoru parçasÄ± üreten fabrikada, yönetim sipariÅŸleri yetiÅŸtirmek adÄ±na ilk olarak Kurban BayramÄ± tatilinin son 3 gününde iÅŸçileri mesaiye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ. HaftanÄ±n her günü vardiyalarÄ±n döndüÄŸü fabrikada zorla mesaiye bÄ±raktÄ±rma özellikle üretimin ana kÄ±smÄ± olan ürün iÅŸleme ve enjeksiyon kÄ±sÄ±mlarÄ±nda uygulanÄ±yor. Ä°ÅŸçiler hafta içinin yanÄ± sÄ±ra hafta sonu da mesaiye çaÄŸrÄ±lÄ±yor. KÄ±sa sürede aylÄ±k mesai sÄ±nÄ±rÄ± doluyor.

‘BÄ°RÇOK FABRÄ°KA KAPANMA EÅžÄ°ÄžÄ°NDE!’

Evrensel’e konuÅŸan iÅŸçiler genel müdürün birimleri gezerek iÅŸçileri ‘ikna’ etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Genel müdürün ‘Ülkede kriz var’, ‘Birçok fabrika kötü bir süreçten geçiyor’, ‘Ä°ÅŸ bulmak daha da zorlaÅŸÄ±yor’, ‘Mesaiye kalmayanlarla görüÅŸeceÄŸiz’ gibi ifadelerle tehdit ettiÄŸini dile getirdiler. Ä°ÅŸçilerin verdiÄŸi bilgilere göre toplantÄ±da Türk Metal SendikasÄ±nÄ±n temsilcisi de vardÄ± ancak temsilci, yönetimin bu sözleri sarf ettiÄŸini kabul etmiyor.

MESAÄ°YE KALMAYANA VARDÄ°YA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

Ä°ÅŸçiler mesaiye gelmeyi kabul etmeyenlerin de vardiya ve bölüm deÄŸiÅŸikliÄŸi ile yÄ±ldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Ä°ÅŸçiler, daha önceki zorla mesai uygulamalarÄ±na tepki gösteren bazÄ± iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini de veriyor. Ä°ÅŸçiler “Yurt dÄ±ÅŸÄ±na üretim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için diÄŸer fabrikalarÄ±n aksine dolardaki artÄ±ÅŸ bizim fabrika için daha avantajlÄ± bir durum. Birçok fabrikanÄ±n kapanma noktasÄ±na geldiÄŸi konusunda haklÄ±lar ancak bu bizim için tehdit unsuru olarak kullanÄ±lamaz” dedi.

‘SEBEBÄ° TÜRK METAL’Ä°N TUTUMU’

Ä°ÅŸçiler, yönetimin bu kadar rahatlÄ±kla iÅŸçiler üzerinde baskÄ± kurmasÄ±nÄ±n üyesi olduklarÄ± Türk Metal SendikasÄ±nÄ±n fabrika içindeki tutumundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Hem iÅŸçiler maddi durumlarÄ±ndan kaynaklÄ± hem de sendikanÄ±n tavrÄ±ndan kaynaklÄ± çalÄ±ÅŸmaya zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Ä°ÅŸçiler, fabrikada 400 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±rken 300 oyla seçtikleri temsilcilerinin yerine çok az oy almÄ±ÅŸ, kendilerine ve fabrika yönetimine yakÄ±n iÅŸçilerin atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±. Ä°ÅŸçiler, daha önce yaÅŸanmÄ±ÅŸ iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n da tepkiyi önlediÄŸini belirtti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 21:13

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