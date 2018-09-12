LC Waikiki maÄŸaza ve depo iÅŸÃ§ileri: GeÃ§inebilecek Ã¼cret istiyoruz

LC Waikikiâ€™nin yeni dÃ¶nem reklam sloganÄ± 'Waikiki dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼yor'. Bu bÃ¼yÃ¼menin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtlayan iÅŸÃ§iler ise geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla boÄŸuÅŸuyor.

Sinan CEVÄ°Z

Ä°stanbul

Son yÄ±llarÄ±n en çok büyüyen firmalarÄ±ndan biri olan LC Waikiki’nin (LCW) yeni dönem reklam sloganÄ± “Waikiki dünyada büyüyor” ÅŸeklinde. Bu büyümenin en önemli aktörleri iÅŸçiler ise ne yazÄ±k ki geçim sorunlarÄ± ile boÄŸuÅŸuyor. LCW maÄŸaza iÅŸçilerinin iÅŸe ilk baÅŸlama ücreti asgari ücret tutarÄ±nda. En yüksek alan iÅŸçinin ücreti ise asgari ücretin bir tÄ±k üstü. Ücretlerin düÅŸük olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra çalÄ±ÅŸma saatleri uzun olan ve kota denilen kabusla uÄŸraÅŸmak zorunda kalan iÅŸçiler ekonomideki sÄ±kÄ±ntÄ±lara da dikkat çekerek ücretlerinin geçinebilecek ÅŸekilde artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Bir maÄŸaza iÅŸçisi, aldÄ±klarÄ± ücretlerle ile ilgili ÅŸunlarÄ± aktarÄ±yor:

“MaÄŸazalarda ücretler asgari ücret düzeyinde. BazÄ±larÄ±mÄ±z 100, 150 TL daha üstünde alÄ±yoruz. Bu rakam elbette yeterli bir rakam deÄŸil. Burada çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z genelde gençler ve herkes bu iÅŸe geçici bir iÅŸ gözü ile bakÄ±yor. Zaten evli barklÄ± olan bir insanÄ±n bu ücretlerle geçinmesi neredeyse imkansÄ±z.”

ÖÄŸrencilerin de geçici olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÄŸazalarda iÅŸçi sirkülasyonu oldukça fazla. Günlük 9 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçiler, yarÄ±m saat yemek molasÄ± kullanÄ±yor. Ara dinlenmelerle toplamda 1.5 saat molalarÄ± olan maÄŸaza iÅŸçileri, en çok uzun süre ayaktan çalÄ±ÅŸmaktan ÅŸikayetçi.

CEBÄ°NDE YOL PARASI OLMAYAN ARKADAÅžLAR VAR

ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren bir baÅŸka maÄŸaza iÅŸçisi ÅŸunlarÄ± aktarÄ±yor:

“AVM’lerde bize verdikleri yemek kartlarÄ± ile karnÄ±mÄ±zÄ± doyuramÄ±yoruz, günlük 15 TL yemek parasÄ± veriyorlar ve bu da yeterli olmuyor. UlaÅŸÄ±mÄ± kendimiz saÄŸlamak zorundayÄ±z, servislerimiz yok ve üstelik yol paramÄ±z da yok. Bu zamanda tüm iÅŸçilerin ulaÅŸÄ±m hakkÄ± varken bize nasÄ±l gelirseniz gelin deniyor. Bize ‘MüÅŸterilere sürekli gülümseyin’ deniyor ama akÅŸam cebinde yol parasÄ± olmayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z oluyor, bunu hiç düÅŸünmüyorlar. Part time çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlar var burada, insanlar artÄ±k maÄŸazalara geçici iÅŸ diye bakÄ±yor. Yoksa kim bu koÅŸullarda uzun süre çalÄ±ÅŸmak ister ki? DüÅŸünün yol parasÄ± yok, kota denilen uygulama üzerinizde bir psikolojik baskÄ± aracÄ±. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yemek fiÅŸleri ile doÄŸru düzgün karnÄ±nÄ±zÄ± doyurmazsÄ±nÄ±z. En ufak bir ÅŸikayetinizi dile getirseniz hemen dÄ±ÅŸlanÄ±r, kovulursunuz. Bir maÄŸazanÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±ndan raflarÄ±na kadar her ÅŸeyin güzel ve etkili gözükmesi için canla baÅŸla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama gel gör ki bize verilen kÄ±ymet ne yazÄ±k ki emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± deÄŸil. Bazen sendika meselesi konuÅŸuluyor ama bÄ±rakÄ±n sendikayÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±n bir ÅŸikayet dile getirmesine bile tahammül yok. Biz bunlarÄ±n hep düzeltilmesini istiyoruz. Büyüyor LC Waikiki, daha da büyümesinin yolu bence buradan geçiyor: Ä°ÅŸçinin yüzü gülsün ki LC Waikiki daha da büyüsün.”

BACAKLARIMIZ KOPACAK GÄ°BÄ° OLUYOR

Yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yüzlerce maÄŸazasÄ±yla satÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiren LCW, 2023’te toplam maÄŸaza sayÄ±sÄ±nÄ± 1500’e çÄ±karmayÄ± hedefliyor. Sürekli maÄŸaza sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸu belirten bir baÅŸka maÄŸaza iÅŸçisi, ÅŸunlarÄ± söylüyor:

“MaÄŸaza müdürleri bize çok baskÄ± uyguluyor. Sanki insan deÄŸil de bir robotmuÅŸuz gibi davranÄ±lÄ±yor. Bize prim veriliyor, bu prim maÄŸaza kotasÄ± üzerinden uygulanÄ±yor. Her maÄŸazanÄ±n bir satÄ±ÅŸ kotasÄ± var ve bu kotayÄ± tutturduÄŸumuzda bir prim ödeniyor. Her ay primlerin miktarÄ± kotaya göre belirleniyor. Kotalar da sürekli yenileniyor, sürekli daha fazla satÄ±ÅŸ isteniyor. MaÄŸazalarÄ±n satÄ±ÅŸlarÄ± sürekli artÄ±yor. Bize diyorlar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da sürekli maÄŸaza açÄ±yoruz. Bu büyümede sanki biz iÅŸçilerin hiç katkÄ±sÄ± yokmuÅŸ gibi davranÄ±yorlar. AyaklarÄ±mÄ±z kopacak gibi hissediyoruz bazen. Åžimdi bizim arada deÄŸiÅŸtirme ve oturma imkanÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlanmasÄ± lazÄ±m ve elbette yol ücreti istiyoruz, yemek ücretimizin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve ücretlerimizin de arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Prim uygulamasÄ±nÄ± ikramiye uygulamasÄ± haline getirmeliler. Zaten çalÄ±ÅŸanlar olarak elimizden gelenin fazlasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Kota koyup ödül veririm, yapamazsan ceza veririm gibi olmamalÄ± bu uygulamalar. Hep moralimizi bozan ve verimliliÄŸi düÅŸüren uygulamalar.”

LCW FIRSATCILIK MI YAPIYOR?

LCW, depolarÄ±nda iÅŸlerin yoÄŸunluk kazandÄ±ÄŸÄ± bayram dönemleri, sezon geçiÅŸleri gibi dönemlerde aldÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli iÅŸçileri bir süre sonra iÅŸten çÄ±karÄ±yor. Ä°ÅŸçiler “Bir yÄ±l öncesine kadar sözleÅŸmelilerin önemli bir kÄ±smÄ± çalÄ±ÅŸmaya devam ediyordu, bu yÄ±l ise çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±n çok olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor” diyor. YaÅŸanan ekonomik geliÅŸmelerin henüz iÅŸ daralmasÄ±na yol açacaÄŸÄ± ve bunun iÅŸten atmalara varacaÄŸÄ± genel olarak konuÅŸulmasa da bu konunun zaman zaman iÅŸçiler arasÄ±nda gündem olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz.

BazÄ± iÅŸçiler yaÅŸanacak olasÄ± bir krizden etkilenmekten ve iÅŸten atÄ±lÄ±p iÅŸsiz kalmaktan çekinirken halen birçok iÅŸçi LCW’nin etkilenmeyeceÄŸi ve iÅŸçi çÄ±kÄ±ÅŸÄ± olmayacaÄŸÄ± yönünde fikir belirtiyor. SözleÅŸmeli iÅŸçiler ise aynÄ± kanaatte deÄŸiller. Kendilerinin çÄ±karÄ±lmasÄ±nda, ekonomideki gidiÅŸatÄ±n etkili olduÄŸunu düÅŸünüyorlar. Ä°ÅŸçilerin bu konuda farklÄ± düÅŸünmesinin nedeni ise yeni bir bayram döneminden geçilmesi ve henüz üretimde bir daralmanÄ±n gözlemlenmemesinden kaynaklanÄ±yor. Depolarda önümüzdeki günlerde 1000 civarÄ±nda iÅŸçinin çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± söylenirken bir yandan da üretimin artacaÄŸÄ± ve bu nedenle tüm izinlerin iptal edildiÄŸi duyuruldu. YÄ±lbaÅŸÄ± öncesinde her yÄ±l yoÄŸunluk artarken iÅŸçi çÄ±karÄ±lmasÄ± ise “LCW kriz fÄ±rsatcÄ±lÄ±ÄŸÄ± mÄ± yapÄ±yor” sorusunu akÄ±llara getiriyor.

Durumla ilgili bir iÅŸçinin söyledikleri ise genel olarak depo iÅŸçisinin duygusunu yansÄ±tÄ±yor:

“Bizim LCW’de daralma olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum ama biz ekonomik olarak daraldÄ±k. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ yetmiyor geçinemiyoruz. Her ÅŸeye zam gelip duruyor, bu iÅŸin tek bir çaresi var, o da maaÅŸlarÄ±mÄ±za da zam yapÄ±lmalÄ±. LCW büyüyor, reklamlarda da söylüyorlar. Bu büyüme bence devam eder ama biz kiramÄ±zÄ± ödeyemez haldeyiz herkes borç bataÄŸÄ± içinde, buna bir çare bulunmalÄ±. Yani madem bir büyüme var, bu bize de yansÄ±malÄ±.”

Bir maÄŸaza iÅŸçisi de yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± örgütlenerek aÅŸabileceklerini ifade ediyor ve ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yapÄ±yor:

“Bizim bu kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na dur demek için birleÅŸmemiz lazÄ±m, sendika lazÄ±m yani bize. Ä°nsanlar korkuyor, iÅŸten atÄ±lÄ±rÄ±m diye ama bu anayasal hak, sÄ±zlanacaÄŸÄ±mÄ±za bu hakkÄ± kullanmamÄ±z lazÄ±m.”

DEPOLARDA DA KOTA UYGULANIYOR

LCW depolarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin de sorunlarÄ±, maÄŸaza çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan çok farklÄ± deÄŸil. Depolarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin en önemli sorunu ise prim ödemelerinde yaÅŸananlar. Birçok iÅŸçi prim uygulamasÄ±nÄ±n artÄ±k iÅŸçinin tepesinde sallanan bir kÄ±lÄ±ca döndüÄŸünü düÅŸünüyor.

GeliÅŸmeleri deÄŸerlendiren bir iÅŸçi prim ödemeleriyle ilgili ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

“3 ay önce primlerde ciddi kesintiler oldu ve bazÄ± bölümlerde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸ bÄ±raktÄ±lar. Ortaya çÄ±kan tepkiler sonrasÄ±nda kesintilerin bir bölümü ödendi. Bu ay da prim ödemesi zamanÄ± geldi ve yine birçok kesinti yaptÄ±lar. Bu kez primlerin verilmesi ile birlikte bölümlerde baskÄ±lar da arttÄ±rÄ±ldÄ±. Åžimdilerde her ÅŸeye tutanak tutup duruyorlar. Bizde bu ay en düÅŸük alan 150 TL aldÄ± ve en çok alan da 1000 TL aldÄ±. AynÄ± iÅŸyerinde aynÄ± iÅŸi yapan iÅŸçiler bunlar. Ama ne yapÄ±yorlar? Mesela Ramazan BayramÄ±’nda mesaiye gelmeyenlere kesinti yaptÄ±lar. HastalanÄ±p rapor alana kesinti yaptÄ±lar ve tablo böyle çÄ±ktÄ± ortaya. Ä°nsan saÄŸlÄ±k sorunu da yaÅŸasa iÅŸe geleceksiniz diyorlar. Yoksa kesinti yapÄ±yorlar. ArtÄ±k bu uygulama psikolojimizi bozdu. Verecekleri üç kuruÅŸ prim için bize her ÅŸeye koÅŸulsuz uyacaksÄ±nÄ±z dayatmasÄ± yapÄ±yorlar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 20:54

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