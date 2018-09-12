DiyarbakÄ±r'da saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lardan iÅŸ yavaÅŸlatma eylemi

DiyarbakÄ±r KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk Hastanesinde, saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinin dÃ¶ner sermaye paralarÄ±nÄ±n kesileceÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine emekÃ§iler iÅŸ yavaÅŸlattÄ±.

DiyarbakÄ±r’da KadÄ±n DoÄŸum ve Çocuk Hastanesinde saÄŸlÄ±k emekçilerinin döner sermaye paralarÄ±nÄ±n kesileceÄŸi iddia edildi. Hastane yetkilileri tarafÄ±ndan saÄŸlÄ±kçÄ±lara iletilen söz konusu durumun düzeltilmesi için emekçilerin iÅŸ yavaÅŸlatma eylemi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DiyarbakÄ±r’da KadÄ±n DoÄŸum ve Çocuk Hastanesinde saÄŸlÄ±k emekçilerinin döner sermaye paralarÄ±nÄ±n kesileceÄŸi iddia edildi. Söz konusu durum hastane yetkilileri tarafÄ±ndan iletilirken, durumun hastanenin daha önce baÄŸlÄ± olduÄŸu GaziyaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinden ayrÄ±lmasÄ± üzerine gerçekleÅŸtiÄŸi belirtiliyor. Konuya dair Evrensel’e konuÅŸan Türk Tabipleri BirliÄŸi DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif Demir, yaÅŸanan duruma dair hastane yetkileri ile görüÅŸeceklerini söyledi.

PERFORMANS SÄ°STEMÄ°NÄ°N SONUCU

Türk Tabipleri BirliÄŸi DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif Demir (FotoÄŸraf: MA)

Daha önce baÄŸlÄ± olduÄŸu hastaneye göre basamak sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸmesinden kaynaklÄ± döner sermayede düÅŸüklük olduÄŸunu belirten Demir, “Döner sermaye düÅŸüklüÄŸünden kaynaklÄ± hekimlerde bu ay çok düÅŸük para verilecekmiÅŸ gibi bir durum var. Bu durumdan dolayÄ± da hekimler sadece randevulu hastalara bakacaklarÄ±nÄ± söylediler. Genel anlamda son dönemde saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm politikalarÄ± ile performans sisteminin getirdiÄŸi bir durumdur maalesef. Sen saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± performans ile çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rsan böyle bir noktaya getirirsin. Bugünde ekonomik krizden ve kriterlerden kaynaklÄ± bunu ödemediÄŸinde de saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸÄ±ndan kesmek zorunda kalÄ±yor. Ortada hem vatandaÅŸ hem de çalÄ±ÅŸan emekçiler maÄŸdur oluyor. Ne yazÄ±k ki giderek de artÄ±yor” dedi.

BASAMAK DÜÅžMESÄ° ETKÄ°LÄ°YOR

YaÅŸanan durum üzerine Evrensel’in ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Hastanenin Ä°dare Mali Ä°ÅŸler Müdürü Taceddin, döner sermaye kesintilerinin ayÄ±n 15’inde maaÅŸlarÄ±n yatmasÄ±yla belli olacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Hastane araÅŸtÄ±rma hastanesine baÄŸlÄ± iken 3. basamaktÄ±k. Onlardan ayrÄ±lÄ±nca ayrÄ± bir hastane olduk, 2. basamaÄŸa düÅŸtük. Bu da geliri de gideri de etkiliyor” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 20:48

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