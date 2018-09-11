TGCâ€™den kaÄŸÄ±t sorunu iÃ§in medya zirvesi

TÃ¼rkiye Gazeteciler Cemiyeti, BasÄ±n MÃ¼zesiâ€™nde 'Gazete ve YayÄ±ncÄ±lÄ±kta KaÄŸÄ±t Sorunu' toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, BasÄ±n Müzesi’nde kaÄŸÄ±t sorununu ele alan bir toplantÄ± yaptÄ±. ToplantÄ±ya ulusal ve yerel basÄ±nÄ±n temsilcileri katÄ±ldÄ±. Gazete temsilcilerinin önerileri raporlaÅŸtÄ±rÄ±larak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulacak.

Ä°stanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 11 Eylül 2018 SalÄ± günü saat 11.00’de ÇemberlitaÅŸ’taki BasÄ±n Müzesi’nde Gazete ve YayÄ±ncÄ±lÄ±kta KaÄŸÄ±t Sorunu ToplantÄ±sÄ± düzenledi. Tüm yaygÄ±n gazetelerle yerel gazetelerin, dergilerin ve meslek örgütü temsilcilerinin davet edildiÄŸi toplantÄ±da gazetelerin dövize baÄŸlÄ± olarak aÄŸÄ±rlaÅŸan kaÄŸÄ±t sorunu ele alÄ±ndÄ±. ToplantÄ±yÄ± Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) adÄ±na BaÅŸkan Turgay Olcayto yönetti. TGC adÄ±na toplantÄ±da Genel Sekreter Sibel GüneÅŸ ve Yönetim Kurul Üyesi Gülseren Ergezer Güver de bulundu.

ToplantÄ±ya Hürriyet Gazetesi’nden Vahap Munyar, Sefer Levent, Milliyet Gazetesi’nden Mete BelovacÄ±klÄ±, Serkan Arman, Cumhuriyet Gazetesi’nden Olcay BüyüktaÅŸ, Yeni ÅžafakGazetesi’nden Ä°dris Saruhan, AydÄ±nlÄ±k Gazetesi’nden Ä°lker Yücel, Åžule Perinçek, Dünya Gazetesi’nden Talip AktaÅŸ, Birgün Gazetesi’nden Ä°brahim AydÄ±n, Evrensel Gazetesi’nden Fatih Polat, Karar Gazetesi’nden Erhan Zorba, Yenigün Gazetesi’nden Engin KöklüçÄ±nar, Leman Dergisi’nden Zafer Akrar, Ali Yavuz, Yeni ÇaÄŸ ve Günboyu Gazetesi’nden Zeki Efe,Yeni Ä°stanbul Gazetesi’nden Arif GündoÄŸdu, Gölcük Haber Gazetesi’nden Nurettin Åženemre katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da meslek örgütlerinden Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± Genel Sekreteri Ä°lkay Kaya, Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan Kocatürk ve BaÅŸkan Vekili Fahri Aral yer aldÄ±. Davetli olan DÄ°SK BasÄ±n Ä°ÅŸ mazereti nedeniyle toplantÄ±ya katÄ±lamadÄ±. ToplantÄ±da gazetelerin ve yayÄ±ncÄ±larÄ±n kaÄŸÄ±t sorunu için çözüm önerileri paylaÅŸÄ±ldÄ±. ToplantÄ± sonunda çözüm önerilerini içeren bir rapor hazÄ±rlanarak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 20:01

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