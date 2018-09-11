KÃ¶peÄŸi otomobilin arkasÄ±nda sÃ¼rÃ¼kleyen kiÅŸiye kamu davasÄ±

MuÄŸla'da kÃ¶peÄŸi iple otomobile baÄŸlayarak sÃ¼rÃ¼kleyen Ramazan D.'ye 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasÄ±na iple baÄŸladÄ±ÄŸÄ± köpeÄŸi sürükleyen 55 yaÅŸÄ±ndaki Ramazan D. hakkÄ±nda, 'trafik güvenliÄŸini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle kamu davasÄ± açÄ±ldÄ±.

Olay, aÄŸustos ayÄ±nda, Fethiye-Antalya yolu Bekçiler Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. 48 F 3848 plakalÄ± otomobilin arkasÄ±na iple baÄŸlanan köpek, sürüklenerek, çekildi. Bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedilerek, sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±. Polis, aracÄ± kullanan sürücünün Ramazan D. olduÄŸunu tespit etti. GözaltÄ±na alÄ±nan Ramazan D., sevk edildiÄŸi adliyede adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ramazan D.'ye, 5199 sayÄ±lÄ± 'HayvanlarÄ±n KorunmasÄ± Kanunu' ve 2918 sayÄ±lÄ± 'KarayollarÄ± Trafik Kanunu' kapsamÄ±nda, toplam 4 bin 252 TL'lik idari para cezasÄ± kesildi. Ramazan D. hakkÄ±nda, son olarak 'trafik güvenliÄŸini kasten tehlikeye sokmak' suçundan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle kamu davasÄ± açÄ±ldÄ±.

Fethiye Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Seydikemer'de köpeÄŸi aracÄ±nÄ±n arkasÄ±na baÄŸlayarak sürükleyen Ramazan D. hakkÄ±nda, trafik güvenliÄŸini kasten tehlikeye sokmak suçundan 2 yÄ±la kadar hapis istemi ile kamu davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

'TURÄ°ZM ZABITASI' OLARAK GÖREVLENDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Fethiye Belediyesi Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nda tedavi edilen ve 'Aslan' ismi verilen köpek ise bir süre önce Fethiye Belediyesi tarafÄ±ndan 'turizm zabÄ±tasÄ±' olarak görevlendirilmiÅŸti. (DHA)

Otomobiline baÄŸladÄ±ÄŸÄ± kÃ¶peÄŸi sÃ¼rÃ¼kleyen ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 10:54

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