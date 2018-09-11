CHPâ€™li Emir: Sarayâ€™Ä±n ne kadarÄ± yerli ne kadarÄ± milli?

CHP'li Murat Emir, menÃ¼ tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nÄ±n 'ne kadarÄ± yerli ne kadarÄ± milli?' sorusunu Fuat Oktay'a sordu.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±n inÅŸasÄ±nda kullanÄ±lan hangi malzemelerin nereden ithal edildiÄŸini, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sordu.

Murat Emir TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi soru önergesinde; iktidarÄ±n tüm yerli ve milli söylemlerine raÄŸmen makam araçlarÄ±ndan, Saray resepsiyonlarÄ±nda ikram edilen yiyecek ve içeceklere kadar her alanda yabancÄ± ürün kullanÄ±mÄ±nÄ±n tam gaz devam ettiÄŸini ifade etti.

Rishab Marbles isimli Hindistan menÅŸeli bir firmanÄ±n kendi tanÄ±tÄ±mÄ±nda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±nda kullanÄ±lan mermerleri referans olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Emir; baÅŸta Afyon mermerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanÄ±nda üretilen mermerlerimizi tüm dünyaya ihraç ettiÄŸimiz halde, Saray’da neden kendi mermerimizin kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

SarayÄ±n yapÄ±mÄ±nda ithal ürün kullanÄ±mÄ±nÄ±n sadece mermerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çatÄ± sistemleri ve bahçede kullanÄ±lan aÄŸaçlarÄ±n dahi ithal edildiÄŸini belirten Emir; “bunun neresi milli duruÅŸ” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Dr Murat Emir aÅŸaÄŸÄ±daki sorularÄ± önergesine taÅŸÄ±dÄ±:

- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nÄ±n iç mimarisinde döÅŸenen yeÅŸil mermerlerin Hindistan’dan ithal edildiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur? DoÄŸruysa bu mermerler için ne kadar ödeme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nÄ±n bahçesindeki aÄŸaçlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n ve SarayÄ±n çatÄ± sisteminin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirildiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur? DoÄŸruysa bu aÄŸaçlar ve çatÄ± sistemleri için ne kadar ödeme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± inÅŸa edilirken, baÅŸka hangi malzeme ve ürünler ithal edilmiÅŸtir? Bunlar için toplam ne kadar ödeme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? (ANKARA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:59

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