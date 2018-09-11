Urartu ve Roma dÃ¶nemine ait kaya mezarlarÄ± bulundu

ElazÄ±ÄŸ'Ä±n tarihi Harput Mahallesi'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, Urartu ve Roma dÃ¶nemlerine ait 5 kaya mezarÄ± bulundu.

Harput Kalesi mevkiinde 1985 yÄ±lÄ±nda keÅŸfedilen, 1. derece sit alanÄ± olarak tescillenen ve bugüne kadar herhangi bir kazÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirilmeyen bölgede, ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan proje kapsamÄ±nda kazÄ± yapÄ±ldÄ±. KazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda Urartu ve Roma dönemine ait 5 kaya mezarÄ± gün yüzüne çÄ±karÄ±ldÄ±. Dönemin ileri gelen devlet adamÄ± ve aristokratlarÄ±nÄ±n defnedildiÄŸi tahmin edilen kaya mezarlarÄ±nÄ±n, kazÄ±, sondaj ve hafriyat çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

Söz konusu bölgedeki kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± inceleyen ElazÄ±ÄŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Mücahit YanÄ±lmaz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yazÄ±lÄ± kaynaklara göre 4 bin yÄ±llÄ±k medeniyet ve kültürün buluÅŸma noktasÄ± olan Harput Mahallesi’nde son yÄ±llarda paydaÅŸ kurumlarla çok sayÄ±da kazÄ± ve restorasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüldüÄŸüne iÅŸaret ederek, “Harput’ta yürütmüÅŸ olduÄŸumuz kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ortaya çÄ±karÄ±lan kaya mezarlÄ±klarÄ± 3 bin yÄ±llÄ±k tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutacak.” dedi.

Kaya mezarlarÄ±nÄ±n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zla devam ettiÄŸini dile getiren YanÄ±lmaz, “MÖ 1000 yÄ±lÄ±na ait Urartu ve Roma dönemlerine ait olan mezarlÄ±klar genelde o dönemin aristokratlarÄ±nÄ±n defnedildiÄŸi mezarlÄ±klar. Harput’un tarihi geçmiÅŸini ortaya çÄ±karmak için kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za yoÄŸun bir ÅŸekilde devam ediyoruz. YaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸilik ekiple 6 dönüm alanda sürdürülen kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir ayda tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YanÄ±lmaz ayrÄ±ca BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) “Dünya Geçici Miras Listesi”ne kabul edilen Harput’un, “Dünya Kültür MirasÄ±” olarak tescillenmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini söyledi. (ElazÄ±ÄŸ/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:52

www.evrensel.net