VatandaÅŸ kendi masasÄ±nÄ± kendi kurdu: Kamp sandalyesi satÄ±ÅŸlarÄ± patladÄ±

Restoranlarda fiyatlar patlayÄ±nca vatandaÅŸÄ±n sosyal yaÅŸam alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± da deÄŸiÅŸti. Kamp sandalyeleri ile sahillerde kendi masasÄ±nÄ± kurdu.

Son dönemde peÅŸ peÅŸe gelen zamlar menülerdeki fiyatlarÄ± katlayÄ±nca vatandaÅŸ sahillerde kendi masasÄ±nÄ± kurdu. Kamp saldalyelerinin satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 110 arttÄ±. Ä°nternetten yapÄ±lan aramalar 3’e katlandÄ±.

Vatan’dan Emre Eser’in haberine göre; dövizdeki yükseliÅŸ ve artan maliyetler baÅŸta ithal ara mallar olmak üzere çok sayÄ±da ürüne zam olarak döndü. PeÅŸ peÅŸe gelen bu zamlar yeme-içme sektörüne de yansÄ±dÄ±. Daha önce BeÅŸiktaÅŸ ve KadÄ±köy gibi noktalarda bulunan kafe ve restoranlarda kiÅŸi baÅŸÄ± 60-70 lira gelen hesap bir anda 100 lirayÄ± aÅŸmaya baÅŸladÄ±.

SATIÅžLAR YÜZDE 110 ARTTI

VatandaÅŸlar da kendini yeÅŸil alanlara ve sahillere attÄ±. Ä°çecek ve yiyeceklerini marketlerden daha uyguna temin etti. KÄ±sacasÄ± kendi masalarÄ±nÄ± kendileri kurdu. Bu eÄŸilim rejisör sandalyesi olarak da bilinen kamp sandalyesinin satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± patlattÄ±. e-ticaret sitelerinde son 6 ayda kamp sandalyelerinin satÄ±ÅŸlarÄ± geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre ortalama yüzde 110 arttÄ±. Geçen yÄ±l fiyatlarÄ± 30 liradan baÅŸlayan kamp sandalyelerinde baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ± 60 lira olurken çeÅŸitlere göre fiyatlar 200 liraya dayandÄ±.

Ä°NTERNET ARAMALARI 3’E KATLANDI

Google’in arama istatistiklerine göre son 5 yÄ±lda Türkiye konumundan yapÄ±lan aramalar her ilkbaharda yükseliÅŸ gösteriyor. Ancak 0-100 puan deÄŸerlemesine göre yapÄ±lan hesaplamada bundan önceki ilkbaharlarda en yüksek 27 puana ulaÅŸan arama deÄŸerleri bu yÄ±l 92’yi gördü.

Bu yaz baÅŸÄ±nda tatil planÄ± yapan vatandaÅŸlar da otellerdeki doluluk ve yüksek fiyatlar nedeniyle çadÄ±ra yöneldi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 14:14

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