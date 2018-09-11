SayÄ±ÅŸtay MEBâ€™i denetledi, ihalede usulsÃ¼zlÃ¼k tespit etti

SayÄ±ÅŸtay, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n harcamalarÄ±nda ve ihale verme yÃ¶nteminde yasaya ve hukuka aykÄ±rÄ± iÅŸlemler tespit etti.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n (MEB) 2017 yÄ±lÄ± harcamalarÄ±nÄ± inceleyen SayÄ±ÅŸtay, ihale verme yöntemi ve harcamalarda yasalara ve uygulamalara aykÄ±rÄ± iÅŸlemler tespit etti. SayÄ±ÅŸtay denetçileri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanarak görüÅŸ bildirmeleri için kuruma gönderilen taslak denetim raporunda, “özel hesaplardan amacÄ±na uygun olmayan harcamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, taÅŸÄ±ma ve yemek hizmetlerinin pazarlÄ±k usulü ile ihale edildiÄŸi, dizüstü bilgisayar ve yazÄ±cÄ± gibi malzemelerin kaydÄ±nÄ±n gereÄŸi gibi tutulmadÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± alÄ±mlarda mevzuata aykÄ±rÄ± taahhütlere girildiÄŸi, ön mali kontrol yapÄ±lmadan alÄ±m yoluna gidildiÄŸi” belirlendi.

BirGün’den Nuracan Gökdemir’in haberine göre; SayÄ±ÅŸtay’Ä±n MEB’e iliÅŸkin 2017 YÄ±lÄ± Taslak Denetim Raporu’nda yer alan tespitlerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

* Okul-Aile BirliÄŸi vb. özel hesaplardaki ödeneklerden; telefon, araç muayenesi, kÄ±rtasiye, bakÄ±m onarÄ±m, trafik cezasÄ± vb. harcamalar yapÄ±larak amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±,

* Özel hesaplardan alÄ±nan “dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, yazÄ±cÄ±larÄ±n, büro mobilyalarÄ± ve benzeri” taÅŸÄ±nÄ±rlarÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür. TaÅŸÄ±nÄ±r kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ±, bu tür deÄŸerli taÅŸÄ±nÄ±rlarÄ±n amacÄ±na uygun olarak kamu hizmetinde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n izlenmesi ve kontrolünü de imkânsÄ±z kÄ±lmaktadÄ±r.

* ÖÄŸrencilerin okullara ücretsiz taÅŸÄ±nmasÄ± ve ilköÄŸretim öÄŸrencilerine ücretsiz öÄŸle yemeÄŸi verilmesi hizmet alÄ±mlarÄ±, yaygÄ±n olarak il ve ilçe milli eÄŸitim müdürlükleri tarafÄ±ndan açÄ±k ihale usulü yerine, pazarlÄ±k usulüyle ihale edilmektedir. Her türlü ödenek harcamasÄ±nÄ±n temel usul olan açÄ±k ihale usulü ile yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Her yÄ±l tekrarlanan bu alÄ±mlar için pazarlÄ±k usulünün kullanÄ±lmasÄ±na imkân verecek ÅŸekilde, aciliyet gerektiren ve idarece önceden öngörülemeyen bir durum söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±ndan açÄ±k ihale usulünün uygulanmasÄ± gerekmektedir.

* Kanunda öngörülen ihale usullerinden biriyle alÄ±nmasÄ± gereken çeÅŸitli mal ve hizmetlerin, parasal sÄ±nÄ±rÄ±n altÄ±nda kalacak ÅŸekilde parçalara bölünerek doÄŸrudan temin usulü ile gerçekleÅŸtirildiÄŸi, ayrÄ±ca doÄŸrudan temin kapsamÄ±nda olmayan hizmetlerin de bu usul ile temin edildiÄŸi görülmüÅŸtür.

* BakanlÄ±ÄŸÄ±n ihale kanunlarÄ±na tabi olsun veya olmasÄ±n, harcamayÄ± gerektiren ve belirlenen tutarÄ± aÅŸan tüm taahhüt evrakÄ± ve sözleÅŸme tasarÄ±larÄ±nÄ±n ön mali kontrole tabi tutulmasÄ± gerekirken bazÄ± alÄ±mlarda ön mali kontrol sürecinin iÅŸletilmediÄŸi, bazÄ± alÄ±mlarda ise ön mali kontrol sonucunda mevzuata aykÄ±rÄ±lÄ±klar tespit edildiÄŸi halde taahhüt altÄ±na girildiÄŸi görülmüÅŸtür. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 12:36

www.evrensel.net