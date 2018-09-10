AltÄ±n Teraziâ€™nin jÃ¼ri baÅŸkanÄ± DerviÅŸ Zaim oldu

8. UluslararasÄ± SuÃ§ ve Ceza Film Festivali kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen AltÄ±n Terazi Uzun Mertaj Film YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ±n jÃ¼ri baÅŸkanÄ± DerviÅŸ Zaim oldu.

8. UluslararasÄ± Suç ve Ceza Film Festivali kapsamÄ±nda düzenlenen 8. UluslararasÄ± AltÄ±n Terazi Uzun Mertaj Film YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n bu yÄ±lki jüri baÅŸkanÄ± Yönetmen DerviÅŸ Zaim oldu.

Zaim, yarÄ±ÅŸmanÄ±n jüri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “SinemanÄ±n adalet alanÄ±ndaki soru, durum ve problematiklere farklÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±, derin perspektif ve taze yorum getirme ihtimali baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na heyecan verici bir husus. Bu amaca yönelmiÅŸ çeÅŸitli filmlerin bir araya getirildiÄŸi bir festivalde jüri üyesi kimliÄŸi ile onurlandÄ±rÄ±lmaktan dolayÄ± mutluyum” dedi.

Uzun metraj yarÄ±ÅŸma jürisinde Bulgaristan’dan YapÄ±mcÄ± Pavlina Jeleva, Ä°sviçre’den YapÄ±mcÄ± Ivan Madeo Rusya’dan YapÄ±mcÄ±, Senarist ve Yönetmen Evgenia Tirdatova ve Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu Bennu YÄ±ldÄ±rÄ±mlar yer alÄ±yor.

Jüri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°rlandalÄ± Oyuncu Barry Ward’un yapacaÄŸÄ± AltÄ±n Terazi kÄ±sa Film jürisinde Melis Birkan, Laura Kavanagh, Bulut ReyhanoÄŸlu ve ÇiÄŸdem Mater bulunuyor.

Ä°stanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarÄ±nda BeyoÄŸlu Atlas ve KadÄ±köy sinemalarÄ±nda gösterimlerin gerçekleÅŸeceÄŸi festival filmleri 2017-2018 yÄ±llarÄ±na ait yapÄ±mlarÄ±ndan seçildi.

Festival sÄ±rasÄ±nda, gösterilecek filmlerin hepsi Ä°stanbul ya da Türkiye prömiyerini gerçekleÅŸtirecek.

Festivalin “Ä°z BÄ±rakanlar” bölümünde ise Dünya ve Türk sinemasÄ±nÄ±n unutulmayan filmlerine yer verilecek. 8. UluslararasÄ± Suç ve Ceza Film Festivali bu yÄ±l 9-15 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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