Muharrem Ä°nce: Yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, CNN TÃ¼rk'te Ahmet Hakan'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan Muharrem Ä°nce, CNN Türk'teki 'TarafsÄ±z Bölge' programÄ±nda Ahmet Hakan'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ä°nce, seçim gecesine, sonrasÄ±na ve kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin önemli açÄ±klamalarda bulundu.

Ä°nce'nin açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

♦ "4 mayÄ±s günü aday oldum. 51 gün içinde çalÄ±ÅŸma yattÄ±k. Devlet eÅŸittir parti olmuÅŸ bir partiyle yarÄ±ÅŸtÄ±k. Devletin tüm imkanlarÄ±nÄ± kullanan ErdoÄŸan'la yarÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°lk kez 30 barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±k. Ecevitten beri, 41 yÄ±l sonra. Ä°lke kez kazanabiliriz umudunu yerleÅŸtirdik. MeydanlarÄ± doldurduk. Dün Ä°zmir'deydim. Belediye BaÅŸkanÄ±'mÄ±z diyor ki hiçbir mitingde böyle kalabalÄ±k görmedim dedi. Medyada yer alamadÄ±k ama sosyal medya bize aitti. Ä°nsanlar hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. Seçim gecesi neden ortaya çÄ±kmadÄ±m. Parti baÅŸkanÄ± 2. tura kaldÄ±k dedi, televizyonlar kaybettiÄŸmiizi söylüyor. AkÅŸener, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu çÄ±ktÄ± mÄ±? Ben neden çÄ±kayÄ±m. Herkese diyorum ki oyuna gelmeyin. Bu seçimde baÅŸaramadÄ± ama önümüzdeki seçimde baÅŸarÄ±caz umudunu yükseldik."

♦ "Ben kazanacaÄŸÄ±ma inanmÄ±ÅŸtÄ±m."

♦ "Apolet tartÄ±ÅŸmasÄ±nda kimileri yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± kimileri yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyledi. Bunu ölçüp biçince yanlÄ±ÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±ma karar verdim."

♦ "Ecevit yüzde 21 ile kazandÄ±. Ama artÄ±k 50+1 gerekiyor. Solun birlikteliÄŸi buna yetmez. Milletin beraberliÄŸi lazÄ±m."

♦ "Bize oy vermeye eli gitmeyen ama ErdoÄŸan'a da oy vermeyecek olan kesim kÄ±yamadÄ± sandÄ±ÄŸa gitti. 3 büyük mitingi son güne bÄ±rakmamalÄ±ydÄ±k belki de."

♦ "KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya rakip olmadÄ±m. Ben sözümde durdum. Yemekte ona onursal genel baÅŸkan olun dedim. Åžartlar deÄŸiÅŸebilir. O da Baykal'a aday olmayacaÄŸÄ±m demiÅŸti. Ama ÅŸartlar bunu gerektirdi ve oldu"

♦ "Bize 14 milyon insan oy verdi. BunlarÄ±n hukuku yok mu? 1 milyon üye var 15 milyon oy var. Onlar karar verecek buna."

CNNTürk'te yayÄ±nlanan 'TarafsÄ±z Bölge' programÄ±ndan ekran alÄ±ntÄ±sÄ±

KURULTAY GÜNDEMÄ°

♦ (Kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±) Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ± artÄ±k kapatmamÄ±z lazÄ±m ama açÄ±klamamÄ±z da lazÄ±m. Önümüze bakmamÄ±z lazÄ±m. Önümüzdeki seçimin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapmamÄ±z lazÄ±m.

♦ KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu seçim sürecinde çok özverili bir çalÄ±ÅŸma götürdük. Bana destek oldu. Ama çift seslilik vardÄ±. Gülen konusunda açÄ±klamalarÄ±mÄ±zda çift baÅŸlÄ±lÄ±k görüntüsü çÄ±ktÄ±. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± aday olmazsa böyle olur. Çift baÅŸlÄ±lÄ±k sona ermesi için genel baÅŸkan olmak istedim. Ä°hsanoÄŸlu'nda da denedik gördük olmadÄ±.

♦ 500 günlük süreci yürütebilmem için genel baÅŸkan olmam lazÄ±m. Tüm çalÄ±ÅŸmayÄ± yürütebilmek için bu gerekli.

♦ KurultayÄ± toplayalÄ±m dedim, deÄŸiÅŸimi gerçekleÅŸtirelim yurdun dört bir yanÄ±ndan baÅŸlÄ±yayÄ±m çalÄ±ÅŸmalara dedim. Medyada KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve benim hakkÄ±mda çÄ±kan haberlerin çoÄŸu yalan. Bana güvenmediÄŸini söylediÄŸini kendisi de il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yalanladÄ±.

♦ Kurultay tartÄ±ÅŸmasÄ±nda 630 oldu, yok geri çekti 550 oldu falan. Bunlar gereksiz tartÄ±ÅŸmalar. Partinin bu direnci karÅŸÄ±sÄ±nda kaybediyoruz. Ä°nanÄ±n genel baÅŸkan olmak için yanÄ±p tutuÅŸmuyorum. Ben cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldum. Ülkeyi yönetecektim bu daha büyük bir ÅŸey.

♦ Partinin yöneticileri ya da adaylarla seçmen arasÄ±nda gönül sözleÅŸmesi vardÄ±r. Bunu yÄ±kmamak lazÄ±m. Bunu yeniden kurabileceÄŸimize inanÄ±yorum. Sadece benimle deÄŸil genel olarak. AynÄ± yöne bakan insanlar topluluÄŸu olmalÄ±yÄ±z. Bunu baÅŸarÄ±labileceÄŸine inanÄ±yorum. KurallarÄ±mÄ±z olur, milletle inatlaÅŸmayÄ±z. Bu gönül baÄŸÄ± için deÄŸiÅŸim lazÄ±m. Siyasi partileri yönetenler kurultaylarda yönetme yetkisi verir tapuyu vermez. Partiyi yönetenler kiracÄ±dÄ±r. EÄŸer evi boÅŸaltmÄ±yorsa eve zarar vermeyin, camÄ± çerçeveyi kÄ±rmayÄ±n dedim. Çünkü ev bizim. Bu parti hepimizin, bu Atatürk'ün partisi.

♦ Seçimden 66 gün sonra seçim toplantÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiler, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± çaÄŸÄ±rmadÄ±lar. Parti demokratik tepkisini göstermeliydi. 'Siz kimsiniz neden çaÄŸÄ±rmadÄ±nÄ± adayÄ±?' demeleri lazÄ±mdÄ± partililerin.

♦ Ben partiyi karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yorum. Ben dÄ±ÅŸlandÄ±m demedim davet edilmedim dedim. Beni 3 yönetici çaÄŸÄ±rsa ne olur çaÄŸÄ±rmasa ne olur. Ben milletin gönlüne bakarÄ±m.

'HÄ°ÇBÄ°R PARTÄ° MUHALEFET YAPAMIYOR'

♦ Åžu anda muhalefetin ortalÄ±ÄŸÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmasÄ± lazÄ±m, muhalefet yok ortada. OrtalÄ±k yangÄ±n yeri sadece CHP deÄŸil hiçbir parti muhalefet yapamÄ±yor.

♦ ErdoÄŸan seçimden sonra döviz düÅŸecek diyordu. DüÅŸmedi. Ne dÄ±ÅŸ güçleri eski dönemde dÄ±ÅŸ güçler yok muydu? Atatürk'ten bu yana vardÄ±. Åžimdi varolmadÄ± ki bu dÄ±ÅŸ güçler.

♦ Biz Merkez BankasÄ±'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± gerektiÄŸini söyledik. DamadÄ± oradan al.

♦ Fizik problem çözmektir. Siyaset de bir problem çözmektir. Siyasette de tavÄ± kaçmak diye bir ÅŸey vardÄ±r. Benim hedeflerim ÅŸunlar:

1.Milletle inatlaÅŸmayalÄ±m.

2.Bilime inanalÄ±m.

3. CHP'nin özgüven eksikliÄŸini yok etmesi lazÄ±m.

YEREL SEÇÄ°MLER

♦ Önümüzde yerel seçim var. Partimin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± için elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Bizim yenileÅŸmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var yerel seçim için. Ä°YÄ° Parti bunu yapabildi. Partimin 630 delegesi kurultay toplansÄ±n demiÅŸ. Demekki bine yakÄ±n oy alacaÄŸÄ±m. Buna raÄŸmen kurultay toplanmamÄ±ÅŸsa evi yÄ±kacak halimiz yok. Tüm sorumluluk kurultayda imza vermeyen delegelere ve parti yönetimne aittir. Ala baÅŸarÄ±sÄ±z olsun da top ayaÄŸÄ±ma gelsin demem. BaÅŸarÄ±lÄ± olmak için elimden geleni yaparÄ±m.

♦ Seçim gecesi ya da seçimden sonra KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu beni çaÄŸÄ±rdÄ± da ben gitmemiÅŸim, böyle bir ÅŸey asla olmadÄ±. Ben medyadan duydum bunu.

♦ KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun oÄŸlunun düÄŸününe gittim. Bu ayrÄ± bir ÅŸey düÄŸün, cenaze vs. Biz düÅŸman deÄŸiliz ki aynÄ± yolda yürüyoruz biz. Bunlar insani iÅŸler.

♦ Partiyi yöneten ekipte Ä°nce düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yok. Seçimlerde 20-25'e razÄ±lar sadece. Ben buna razÄ± deÄŸilim. AramÄ±zdaki fark bu. Ä°smet PaÅŸa, Ecevit birincide baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±. Ben de ikincide baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±m. Åžu anda her türlü iddiasÄ±na varÄ±m. Åžu anda 18 yaÅŸ altÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n önündeyim. Gelecek benim. Ben önümüzdeki seçimde ErdoÄŸan'Ä± geçeceÄŸim.

Ä°BB BAÅžKAN ADAYLIÄžI SORUSU

♦ "Ben önümüzdeki dönem cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±m. Ben bunda kararlÄ±yÄ±m. Bu seçimlere 5 yÄ±l var ama ben 5 yÄ±l sürmeyeceÄŸini düÅŸünmüyorum. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi öncesi ne olur bilemiyorum. Benim böyle bir talebim yok, bana bunu söyleyenler var. Partiden de böyle bir teklif gelirse ‘Ben cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ±m' derim ama ÅŸu da var. Bugün Ä°stanbul'u kazanan kiÅŸi, 4 yÄ±l sonra yani 25 yÄ±llÄ±k AKP'nin saltanatÄ±nÄ± yÄ±kan biri doÄŸal cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±dÄ±r zaten. Bu bir açÄ±k kapÄ± bÄ±rakmak deÄŸil, siyasetin olurudur. Ä°stanbul'u kazanan biri, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yüzde 100 alÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 23:03

www.evrensel.net