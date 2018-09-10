Hasankeyfâ€™te bir tÃ¼rbe daha taÅŸÄ±ndÄ±

IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyfâ€™teki Ä°mam Abdullah Zaviyesi, dÃ¼n sabah yeni yerine taÅŸÄ±ndÄ±.

IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyf’te bir yandan yÄ±kÄ±m sürerken, diÄŸer yandan kimi tarihi eserler yeni yerine taÅŸÄ±nÄ±yor. Zeynelbey Türbesi, Artuklu HamamÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan bu kez Ä°mam Abdullah Zaviyesi’nde bulunan türbe yeni yerindeki Arkeopark’a bir saat kÄ±rk dakikalÄ±k sürede taÅŸÄ±ndÄ±.

TaÅŸÄ±ma iÅŸlemi 37 hidrolik kriko ve 256 tekerlekli SPMT aracÄ± ile yapÄ±ldÄ±.

5 ESER DAHA TAÅžINACAK

TaÅŸÄ±ma iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda polis ve jandarma etrafÄ± ablukaya alÄ±rken Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat DaÄŸdeviren, taÅŸÄ±ma iÅŸlemi hakkÄ±nda bilgi verdi. Teknik detaylara deÄŸinen DaÄŸdeviren, “Hasankeyf’te 5 eser daha taÅŸÄ±nacak. Burada yapacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlemler devam edecek. KÄ±zlar Camisi var, Süleyman Han Cami var, Koç Cami var, el- RÄ±zÄ±k Cami var, Orta KapÄ± var ve burada da yine önemli mimari parçalarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n yerinde korunmasÄ± ile ilgili iÅŸlemlerimiz devam edecek. Dicle Vadisi’ndeki yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz dolgular ve aynÄ± zamanda maÄŸaralarÄ±n korunmasÄ±, gelecek nesillere aktarÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z aynÄ± ÅŸekilde devam ediyor” dedi.

YapÄ±lan açÄ±klamaya Hasankeyfli yurttaÅŸlar katÄ±lmazken, Ä°mam Abdullah Zaviyesi’nin içinde bulunan Minaresi ve müÅŸtemilat kÄ±smÄ±nÄ±n ise önümüzde günlerde taÅŸÄ±nmasÄ±na devam edilecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 17:45

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