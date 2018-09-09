Ã‡orlu'daki tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±ldÄ±

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde yaÅŸanan tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için anma etkinliÄŸi düzenlendi.

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden ve yaralÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan SarÄ±lar Mahallesi'nde toplanan grup adÄ±na, kazada kardeÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± kaybeden Zeliha Bilgin konuÅŸtu.

Bilgin, yaÅŸanan olayÄ±n ihmal sonrasÄ± cinayet olduÄŸunu savunarak, sorumlularÄ±n cezanlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Kazadan sonra ilaçlar sayesinde ayakta kalabildiklerini ifade eden Bilgin, ''8 Temmuz günü yaÅŸanan olay, çok acÄ± ve ihmal doluydu. Burada 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 341 kiÅŸi de yaralandÄ±. Bizler, ölenlerin yakÄ±nlarÄ± olarak, yaÅŸanan olayÄ±n takipçisi olmaya devam ediyoruz. OlayÄ±n sorumlularÄ± kimlerse bulunarak mutlaka gereken cezayÄ± çekmeliler. Biz, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilaçlar sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Ölenleri asla unutmadÄ±k, asla da unutmayacaÄŸÄ±z. Bugün benim doÄŸum günüm. KÄ±zÄ±m ve kardeÅŸim bu kazada ölmeseydi ÅŸu an bana doÄŸum günü sürprizi hazÄ±rlÄ±yor olacaktÄ±lar. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durum çok acÄ± ve telafisi yok'' diye konuÅŸtu.

CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Ä°lhami Özcan Aygun da olayÄ±n Meclis'te takipçisi olduklarÄ±nÄ± ve bu konuda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini kaydetti.

KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hem zemin geçide yürüyen yurttaÅŸlar, burada raylara karanfil bÄ±raktÄ±. YurttaÅŸlar ayrÄ±ca kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatte geçen bir trene de karanfil attÄ±.

EtkinliÄŸe Ergene Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nuh NuhoÄŸlu, siyasi partilerin üye ve temsilcileri ile kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. (TekirdaÄŸ/AA)

Ã‡orlu tren kazasÄ±ndaki ihmaller

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:06

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