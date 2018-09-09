Yunanistan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 2 TÃ¼rk askeri iade edildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye-Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 TÃ¼rk askerinin iade edildiÄŸini duyurdu.

Yunanistan askerlerinin, Meriç'teki sÄ±nÄ±rda 2 Türk askerini gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yunanistan basÄ±nÄ± Yunanistan ve Türkiye Savunma BakanlarÄ±nÄ±n konu hakkÄ±nda görüÅŸtüÄŸünü ve olayÄ±n sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 2 Türk askerinin iade edildiÄŸini bildirdi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

"Türkiye-Yunanistan hudut birliÄŸimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karÅŸÄ± tarafÄ±na geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafÄ±ndan saat 11.00 sularÄ±nda alÄ±konulmuÅŸtur. Meydana gelen bu olayda alÄ±konulan personelimiz Yunan MakamlarÄ± ile yapÄ±lan görüÅŸme sonucunda saat 18.30 sularÄ±nda iade edilmiÅŸtir."

Yunanistan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ± yaÅŸananlara iliÅŸkin “Büyütülmemesi gereken bir olay” deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Türkiye, geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda Edirne’de sÄ±nÄ±rÄ± geçen 2 Yunanistan askerini tutuklamÄ±ÅŸtÄ±. Askerler geçen 14 AÄŸustos’ta tahliye edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Edirneâ€™de tutuklanan 2 Yunanistan askeri hakkÄ±nda tahliye kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 19:28

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