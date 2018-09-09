Sudanâ€™da yolcu uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼: 19 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

GÃ¼ney Sudan'da 22 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan bir ticari yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu en az 19 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Güney Sudan'Ä±n Yirol kentinde 22 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan bir yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸmesi sonucu 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yirol Enformasyon BakanÄ± Taban Abel Aguek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Yirol kentinde 22 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda havalimanÄ± yakÄ±nÄ±ndaki nehre düÅŸmesi sonucu 19 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.

Aguek, uçaktan biri çocuk ve biri yardÄ±mcÄ± pilot olmak üzere 3 kiÅŸinin kurtulduÄŸunu, nehirdeki cesetlerin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ulusal bir ÅŸirket tarafÄ±ndan yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± için kiralanan uçaÄŸÄ±n, Cuba UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan Yirol kentine gittiÄŸini aktaran Aguek, kaza sebebinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için sivil havacÄ±lÄ±k ekibinin beklendiÄŸini kaydetti.. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 15:14

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