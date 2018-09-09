FotoÄŸraf: Türkiye Futbol Federasyonu (AA AraclÄ±ÄŸÄ±yla)
Ä°sveÃ§ - TÃ¼rkiye maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Uluslar Ligi'ne Rusya maÄŸlubiyetiyle baÅŸlayan A Milli TakÄ±mÄ±, ikinci maÃ§ta Ä°sveÃ§'e konuk olacak.
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Ä°sveç ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, saat 21.45'te baÅŸlayacak.
TRT 1'den naklen yayÄ±mlanacak karÅŸÄ±laÅŸmada Ä°spanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Milli takÄ±mda, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle aday kadrodan çÄ±karÄ±lan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, Ä°sveç karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.
Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maçta Rusya'ya 2-1 maÄŸlup olmuÅŸtu.
ADAY KADRO
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafÄ±ndan belirlenen A Milli TakÄ±m aday kadrosunda ÅŸu isimler yer alÄ±yor:
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: ÇaÄŸlar Söyüncü (Leicester City), ErtuÄŸrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, Åžener ÖzbayraklÄ± (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), OÄŸuzhan Özyakup (BeÅŸiktaÅŸ), Okay YokuÅŸlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (KasÄ±mpaÅŸa), Hakan ÇalhanoÄŸlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus MallÄ± (Wolfsburg), Yusuf YazÄ±cÄ± (Trabzonspor)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid) (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 10:39