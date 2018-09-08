TarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: 8 yaralÄ±

Antep NurdaÄŸÄ±â€™da, mevsimlik iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi; 8 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Antep’in NurdaÄŸÄ± ilçesinde, mevsimlik iÅŸçileri taÅŸÄ±yan minibüsün, lastiÄŸinin patlamasÄ± sonucu devrilmesiyle 8 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza, bugün NurdaÄŸÄ± -Gaziantep otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Osmaniye'den Gaziantep'e tarÄ±m iÅŸçiliÄŸine gidenleri taÅŸÄ±yan Halit Gül (45) yönetimindeki 01 VN 179 plakalÄ± minibüs, saÄŸ arka lastiÄŸinin patlamasÄ± sonucu kontrolden çÄ±kÄ±p devrildi. Minibüste bulunanlar yola savrulurken, olay yerine çok sayÄ±da ambulans sevk edildi. Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± olay yerinde sürücü Hali Gül ile birlikte aynÄ± aileden Sebiha, Halit, Kevi, BelkÄ±se, Nedra ve Leyla Gül ile Mahsun Delidolu yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ihbarla gelen saÄŸlÄ±k görevlilerince ambulanslarla çeÅŸitli hastanelere götürülüp, tedaviye alÄ±ndÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 18:33

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