Anons â€˜En Ä°yi Akdeniz Filmiâ€™ seÃ§ildi

Mahmut FazÄ±l CoÅŸkunâ€™un yeni filmi â€˜Anonsâ€™, 75. Venedik Film Festivaliâ€™nde Ã¶dÃ¼l aldÄ±.

Yönetmen Mahmut FazÄ±l CoÅŸkun’un yeni filmi ‘Anons’, 75. Venedik Film Festivali’nde “En Ä°yi Akdeniz Filmi” ödülünü aldÄ±. Festival kapsamÄ±nda Ä°talyan Ulusal Gazeteciler BirliÄŸi ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafÄ±ndan verilen ödülün gerekçesinde “Anons, bir darbenin etraflÄ± kaydÄ±nÄ± ve kutsallÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmesini, metaforik bir üslupla, zekice bir kara mizah ve ahenk içerisinde anlatÄ±yor. Akdeniz komedisine yenilikler katan bir sinematografik dil icat eden yönetmen, olaÄŸanüstü maharetiyle, bir senfonideki notalarÄ±n geçiÅŸi gibi mizahi dengeyi yakalÄ±yor. Bu denge sayesinde mesajÄ±nÄ± etkin bir ÅŸekilde izleyiciye iletiyor. Anons, yenilikçi sinematografisi, ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± derecede iyi ayarlanmÄ±ÅŸ anlatÄ±mÄ±yla yeni bir Akdeniz komedisi yaratÄ±yor.” ifadelerine yer verildi.

CoÅŸkun’un Ercan Kesal ile senaryosunu da kaleme aldÄ±ÄŸÄ± filmin dünya prömiyeri de festivalde gerçekleÅŸtirildi. 1960’lÄ± yÄ±llarda ordudan tasfiye edilmiÅŸ dört eski askerin bir gece boyunca süren sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yolculuÄŸunu anlatan film, festivalin uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸma bölümü olan Orizzonti’de de yarÄ±ÅŸÄ±yor. “Uzak Ä°htimal” ile “Yozgat Blues” Filmlerinin Ödüllü Yönetmeni Mahmut FazÄ±l CoÅŸkun’un üçüncü uzun metraj filmi olan “Anons”un baÅŸrollerini Ali Seçkiner AlÄ±cÄ±, Tarhan Karagöz, Murat KÄ±lÄ±ç ve Åžencan Güleryüz paylaÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 15:30

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