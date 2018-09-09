6-7 EylÃ¼l, TÃ¼rkÃ§Ã¼ harekattÄ±r

Yazar Nevzat Onaran, 6-7 EylÃ¼l 1955 tarihinde gayrimÃ¼slimlere dÃ¶nÃ¼k yaÅŸanan Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ± yazdÄ±.

Nevzat Onaran

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6-7 Eylül herhangi bir gün deÄŸildir…

Türk milliyetçiliÄŸinin asÄ±rlÄ±k Ä±rkçÄ± pratiÄŸinde böylesi günler çoktur… Milleten Türk ve dinen Sünni Ä°slam olmayanÄ±n tasfiyesi, imhasÄ± ve asimilasyonu pratiÄŸinde, Ä°ttihat ve Terakki’den CHP’ye, Demokrat Partiye (DP) ve bugünün AKP’sine süreklilik vardÄ±r.

Demokrasi söylemiyle 14 MayÄ±s 1950’de hükümet olan DP’nin iktidarda olduÄŸu 1955’in 6-7 Eylül günlerinde Ä°stanbul’da T.C. vatandaÅŸÄ± RumlarÄ±n, Ermenilerin ve Yahudilerin önceden belirlenen binlerce iÅŸyerine, evine, dini kurumuna ve okuluna saldÄ±rÄ±ldÄ±.

BelirlendiÄŸi kadarÄ±yla dini kurumlar ile okul dÄ±ÅŸÄ±nda RumlarÄ±n 2 bin 500 iÅŸyeri ile 670 evi, Ermenilerin 1000 iÅŸyeri ile 150 evi ve Yahudilerin 500 iÅŸyeri ile 25 evi yaÄŸmalandÄ±. 60’a yakÄ±n kadÄ±na tecavüz edildi, 600’e yakÄ±n kiÅŸi yaralandÄ± ve 15 kiÅŸi öldü. HasarÄ±nÄ± anlatabilene göre toplam zarar 31.5 milyon lira olup, bunun 6.5 milyonu karÅŸÄ±lanabildi. (Fahri Çoker ArÅŸivi ve Dilek Güven, 2005)… Ankara ve Ä°zmir’de de saldÄ±rÄ±lar oldu. 6-7 eylül bu anlamda Türkiye çapÄ±nda bir saldÄ±rÄ± ve yaÄŸmaydÄ±… 12 Eylül 1955’te BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Köprülü’nün saldÄ±rÄ± ve yaÄŸmadan hükümetin haberdar olduÄŸunu açÄ±klamasÄ±, her ÅŸeyi daha anlaÅŸÄ±lÄ±r kÄ±lmaktadÄ±r!

1914-1923 döneminde Anadolu fiilen Hristiyanlardan temizlenmiÅŸti. 1930’lardan itibaren köylerinde tek-tük kalan ve topraÄŸÄ±ndan kopmayan Ermeniler, köyden kente göçe zorlandÄ±. Bununla da kalÄ±nmadÄ± sonrasÄ±nda Ermeniler kentlerden Ä°stanbul’a kovalandÄ± ve Ä°stanbul’da bulunanlar da dÄ±ÅŸarÄ±ya göçtü… Yahudiler de 1934’te Trakya’dan Ä°stanbul’a kovalandÄ±.

Böylesi asÄ±rlÄ±k Ä±rkçÄ± pratiÄŸin sonucu olarak, OsmanlÄ±’nÄ±n resmi nüfus verilerine göre 1914’te bugünkü T.C. sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde yüzde 20 olan HÄ±ristiyan ve Musevi nüfus payÄ±, 1927’de yüzde 2.8’e geriledi ve bugün binde 1 bile deÄŸil. 1927’deki yüzde 2.8’lik nüfus payÄ± dahi korunmadÄ±, neden? Bugün binde 1’in sÄ±ÄŸÄ±nma yeri de Ä°stanbul yani Konstantinopolis… Bu mu, eÅŸit T.C. vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±?

HÄ±ristiyan ve Musevilerin son limanÄ± Ä°stanbul da 1930’lardan itibaren hedefteydi. Tarih verildi, Ä°stanbul’un önce Rumlardan, fethin 500’üncü yÄ±lÄ±nda 1953’te (CHP Umumi Ä°dare Heyeti AzasÄ± Kars Mebusu Cevat DursunoÄŸlu’nun 27.3.1944 tarihli raporu) ve ardÄ±ndan diÄŸer Hristiyan milletlerden ve Yahudilerden temizlenmesi planÄ±nÄ±n icrasÄ±yla bugüne gelindi. Rumlar, artÄ±k binlerce yÄ±llÄ±k topraÄŸÄ± Konstantinopolis’te yok olma noktasÄ±nda, sÄ±rada diÄŸerleri var…

‘DüÅŸman’ görünen iki partinin ittifakÄ±, CHP dillendirdi, DP ise icra etti…

6-7 Eylül’ün üç aktörü vardÄ±: Devlet yani hükümet ile militarist teÅŸkilatÄ± kontrgerilla, basÄ±n ve sokaktaki güruhtur… Karikatürize ediyorum; hükümet planladÄ±, basÄ±n piÅŸirdi ve gürüh da yedi yani saldÄ±rdÄ± ve yaÄŸmaladÄ±… Sokaktaki güruhtan 5 bin 104 kiÅŸi tutuklandÄ± ve bunlarÄ±n epey bir kÄ±smÄ± da sendikalÄ± iÅŸçiydi.

6-7 Eylül, NATO’nun Türk kontrgerillasÄ±nÄ±n bilinen ilk operasyonudur. Bizzat ‘taze emekli dört yÄ±ldÄ±zlÄ± general’ açÄ±kladÄ± (Fatih GüllapoÄŸlu, 1991) ve bir süre sonra bunun Özel Harpçi Sabri YirmibeÅŸoÄŸlu olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Fatih GüllapoÄŸlu anlatmÄ±ÅŸtÄ± (6 AralÄ±k 2005), Sabri YirmibeÅŸoÄŸlu ile görüÅŸürken yanlarÄ±nda Emin ÇölaÅŸan da varmÄ±ÅŸ, yemiÅŸ-içmiÅŸler. Sonradan yarÄ± aÄŸÄ±zla reddeder gibi (Mehmet Arif Demirer, 1995) olsa da, iki ciltlik anÄ±larÄ±nda (KastaÅŸ, 1999) Sabri YirmibeÅŸoÄŸlu yine baklayÄ± aÄŸzÄ±ndan çÄ±kardÄ± ve daha sonra iÅŸ prensibini anlatÄ±rken, “Özel harpte bir kural vardÄ±r; halkÄ±n mukavemetini artÄ±rmak için düÅŸman yapmÄ±ÅŸ gibi bazÄ± deÄŸerlere sabotaj yapÄ±lÄ±r. Bir cami yakÄ±lÄ±r. KÄ±brÄ±s’ta cami yaktÄ±k biz” dedi (23 Eylül 2010, ). Sabri YirmibeÅŸoÄŸlu, o kadar “baÅŸarÄ±lÄ± bulunur” ki 1971’de Özel Harp Dairesi Kurmay BaÅŸkanÄ± ve 1988-1990’da MGK Genel Sekreteridir. (23 Eylül 2010, http://www.haberturk.com/gundem/haber/554417-kibrista-cami-bile-yaktik).

6-7 Eylül’ün bahanesi KÄ±brÄ±s, ama KÄ±brÄ±s’ta da Sabri YirmibeÅŸoÄŸlu’nun açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± gibi nice provokasyonlar yapÄ±ldÄ±. 1958’de Türk Enformasyon Bürosu bombalandÄ±, itirafçÄ±sÄ± Rauf Denk-taÅŸ’tÄ±r. 1962’de Bayraktar Camisinin bombalanmasÄ±nÄ±n Türk provokasyonu olduÄŸunu ortaya çÄ±karan Ayhan Hikmet ve Muzaffer Gürkan da 23 Nisan gecesi öldürüldü. (Niyazi KÄ±zÄ±lyürek, 2002). KÄ±brÄ±s, Türk kontrgerillasÄ±nÄ±n, yavrusu TMT ile nice iÅŸler çevirdiÄŸi yerdir...

6-7 Eylül’de basÄ±n önemli rol üstlendi. BaÅŸbakan Adnan Menderes, Londra’da KÄ±brÄ±s müzakeresini sürdüren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fatin RüÅŸtü Zorlu’nun “Türk kamuoyunu zaptedemiyoruz, diyebilmeliyim ÅŸikâyetleri vardÄ±r” dediÄŸini aktardÄ±ÄŸÄ± ve görevlendirdiÄŸi Hikmet Bil, Hürriyet gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± ve KÄ±brÄ±s Türktür Cemiyeti BaÅŸkanÄ±dÄ±r. 6 Eylül’de 13.30’da Ä°stanbul Ekspres gazetesinin ikinci baskÄ±sÄ±nda ‘AtamÄ±zÄ±n evi bomba ile hasara uÄŸradÄ±’ manÅŸeti benzine kÄ±vÄ±lcÄ±m olmuÅŸtur; plan böyledir. Hikmet Bil’e göre, evdeki hesap çarÅŸÄ±ya uymamÄ±ÅŸ[mÄ±ÅŸ] ve Ä°stanbul sokaklarÄ±nda olaylar çÄ±ÄŸ gibi büyümüÅŸ[müÅŸ]. Tertibin detaylarÄ±nÄ± 1976’da ‘KÄ±brÄ±s OlayÄ± ve Ä°çyüzü’ kitabÄ±nda bir bir yazan Hikmet Bil, YassÄ±ada yargÄ±lamasÄ±nda tanÄ±k olarak “Ne var ki, tertiplerini kontrol edemediler” diyecektir.

Hikmet Bil, 6-7 Eylül yaÄŸmasÄ±nÄ±n en tepesindeki kiÅŸileri, CumhurbaÅŸkanÄ± Celâl Bayar ile BaÅŸbakan Adnan Menderes ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± NamÄ±k Gedik olarak sÄ±raladÄ±. Bayar, hayli deneyimlidir, 40 yÄ±l önce Ä°ttihatçÄ± olarak 1913-1914’te ‘Gavur Ä°zmir’in TürkleÅŸtirilmesi harekatÄ±nda ve 17 yÄ±l önce de 1938’de CHP’nin BaÅŸbakanÄ± olarak Dersim kÄ±rÄ±mÄ±nda iÅŸbaÅŸÄ±ndadÄ±r…

6-7 Eylül saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n temel hedefi, T.C. vatandaÅŸÄ± HÄ±ristiyan ve Musevilerin, demografik ve ekonomik yapÄ±dan tasfiyesidir. ‘Can ve mal güvenliÄŸi’nin imhasÄ±yla hedeflenen gerçekleÅŸtirildi. Ä°stanbul’un binlerce yÄ±llÄ±k emeÄŸi-kültürü berhava edilerek, bugünkü Türk-Sünni Ä°slâm Ä°stanbul var edildi!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 18:25

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