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FotoÄŸraf: Pixabay
Nemrut DaÄŸÄ±'nda gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izlerken dÃ¼ÅŸÃ¼p Ã¶ldÃ¼
08 EylÃ¼l 2018 01:02
Nemrut DaÄŸÄ±'nda, gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izlerken dengesini kaybedip dÃ¼ÅŸen Ferit GÃ¼zelok, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AdÄ±yaman'Ä±n Kahta ilçesindeki Nemrut DaÄŸÄ±'nda, güneÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izlerken dengesini yitirip aÅŸaÄŸÄ± düÅŸen Ferit Güzelok (50), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, akÅŸam saatlerinde Nemrut DaÄŸÄ±’nÄ±n zirvesinde meydana geldi. KÄ±rklareli’nden Nemrut DaÄŸÄ±’na Ferit Güzelok, güneÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izlerken dengesini kaybederek aÅŸaÄŸÄ± düÅŸtü. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ± haber vermesi üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, Güzelok’un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Güzelok'un cesedi, savcÄ±lÄ±k incelemesinden sonra otopsi için morga gönderildi.
Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 01:08
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