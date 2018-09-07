Ã‡oban Ahmet, 2. â€˜Ä°nsansÄ± TaÅŸlar MÃ¼zesiâ€™ni Ege'de aÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda

Koyun otlatÄ±rken topladÄ±ÄŸÄ± taÅŸlarla UzunkÃ¶prÃ¼'de 'Ä°nsansÄ± TaÅŸlar MÃ¼zesi' kuran Ahmet Aslan, Ege BÃ¶lgesiâ€™nde ikinci mÃ¼zeyi aÃ§mayÄ± planlÄ±yor.

UrfalÄ± Ahmet Aslan, 1999 yÄ±lÄ±nda, Konya’nÄ±n GölyazÄ± beldesine göç ederek, çobanlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±. Aslan, koyun otlatÄ±rken, araziden ve akarsu kenarlarÄ±ndan insan yüzü ile bazÄ± hayvanlara benzeyen, doÄŸal etkiyle ÅŸekillenmiÅŸ taÅŸlarÄ± hobi olarak toplamaya baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r taÅŸ toplayan Aslan’Ä±n müze hayali, Uzunköprü ilçesinde gerçek oldu. Sosyal medya üzerinden irtibat saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Uzunköprü Belediye BaÅŸkanÄ± Enis Ä°ÅŸbilen’in desteÄŸiyle Aslan’Ä±n hayalini kurduÄŸu müze açÄ±ldÄ±. Uzunköprü’de, restorasyonu 900 bin TL’ye 2013 yÄ±lÄ±nda belediye tarafÄ±ndan tamamlanan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeos’nun açtÄ±ÄŸÄ±, kültür ve sanat evi olarak kullanÄ±lan Aziz Ä°oannis Kilisesi’nde, çobanÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± taÅŸlarla “Ä°nsansÄ± TaÅŸlar Müzesi” oluÅŸturuldu. Ahmet Aslan, ÅŸimdi de Sivas’Ä±n Gürün ilçesine baÄŸlÄ± Karakuyu köyünde çobanlÄ±k yapÄ±yor. Arazide bulduÄŸu yeni taÅŸlarÄ± biriktirmeye baÅŸlayan Aslan, Ege Bölgesi’nde ikinci müzeyi açmayÄ± planlÄ±yor.

‘DÜNYADA 2 MÜZE VAR’

FotoÄŸraf: Ümit AvcÄ±/DHA

Konya’da, 1999 yÄ±lÄ±nda çobanlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra koyunlara attÄ±ÄŸÄ± taÅŸtan esinlenerek, insan yüzüne benzeyen taÅŸlarÄ± toplamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ahmet Aslan, “ÇobanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n ikinci yÄ±lÄ±nda koyunlar uzaklaÅŸÄ±rken yerden bir taÅŸ aldÄ±m. Daha sonra o taÅŸÄ± koyunlara atÄ±p yavaÅŸlatmak istedim. Bir anda o taÅŸÄ±n insan yüzüne benzediÄŸini gördüm. O taÅŸÄ± koyunlara atmayÄ±p cebime koydum. O taÅŸ beni bir müzeye fÄ±rlattÄ±. 2017 kasÄ±m ayÄ±nda Edirne Uzunköprü Belediye BaÅŸkanÄ± bu müze fikrine sÄ±cak baktÄ± ve ilk müzeyi Edirne Uzunköprü’de açtÄ±k. Daha önce 2009’da Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±na müracaatlarÄ±n oldu. Bu fikir reddedildi. Fakat ben pes etmedim arayÄ±ÅŸÄ±ma devam ettim. Meralarda koyun güderken aynÄ± zamanda da bulduÄŸum taÅŸlarÄ± eve getirerek biriktirdim. 2016’da Japonya’da benzer bir müze açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum. Yani dünyada iki tane müze var. Biri Japonya’da biride Uzunköprü Ä°nsansÄ± TaÅŸlar Müzesi’dir” dedi.

‘YONTMAYI GÖZÜMLE ÖÄžRENDÄ°M’

FotoÄŸraf: Ümit AvcÄ±/DHA

“Ä°nsansÄ± TaÅŸlar Müzesi”nin ikincisini açmak için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Aslan, “Ä°kinci müzeyi de çobanlÄ±kla kurabileceÄŸimi düÅŸünüyorum. Çünkü koyun güderken taÅŸ arama da gözüm daha iyi oluyor, daha iyi görüyorum. Çünkü ÅŸehir yok, apartman yok, karmaÅŸa yok. DoÄŸa insana bir dinginlik veriyor. Oda göze yansÄ±yor. Ben de görme duyumu bu ÅŸekilde geliÅŸtirdim. HeykeltÄ±raÅŸlar çekiçle, keskiyle yontar, ama ben gözümle yontmayÄ± öÄŸrendim. Ben bunu ülkemin ve dünyanÄ±n hatta insanlÄ±ÄŸa böyle bir sanatÄ±n olduÄŸunu duyurmak için ikinci bir müze fikri daha geliÅŸti. Bir çoban ikinci müzeye de baÅŸlar ve çobanlÄ±k yaparak baÅŸlar” diye konuÅŸtu.

‘BEN TAÅžIN ALTINA GÖVDEMÄ° KOYMUÅžUM’

FotoÄŸraf: Ümit AvcÄ±/DHA

Ä°kinci müze için sponsor aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama destek bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aslan, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bir çok sponsorluk tekliflerimiz oldu ama kimse bize kimse sponsor olmadÄ±. Ben de bunu kendi çabamla yürütmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bundan sonra destek gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama ben yolumdan ÅŸaÅŸmayacaÄŸÄ±m. Destek olanÄ±n yarÄ±n bu müzede ismi yaÅŸar, devam eder. Olmayan da zaten servetiyle malÄ±yla mülküyle yok olup gidiyor. Ama bu müzede kalÄ±cÄ± olmak isteyen varsa buna sponsor ve destek olsunlar. Bu müze daha hÄ±zlÄ± ve çabuk zamanda kurulsun. Ben 3 yÄ±lda da kurabilirim, ama bir destekle bu müzeyi 3- 4 ayda kurabileceÄŸimi düÅŸünüyorum. TaÅŸlar böyle kucaÄŸÄ±mda. Kucakta taÅŸ taÅŸÄ±yarak bir müze kurulmasÄ±. Bunun üzerinde düÅŸünülmesini istiyorum. Ä°kinci müze için ülkemden destek istiyorum. Küçük sponsorluklar istiyorum. Uçan kuÅŸa sponsor olanlar ne olur bu doÄŸanÄ±n özgün sanatÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± bir ikinci müzeye kavuÅŸmasÄ± için birazcÄ±k ellerini taÅŸÄ±n altÄ±na koysunlar. Ben taÅŸÄ±n altÄ±na gövdemi koymuÅŸum. Bu sanata destek verin.” (Sivas/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 20:38

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