TÃ¼rkiye'nin Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne Åžaban DiÅŸli getirildi

TÃ¼rkiye ve Hollanda, 'iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi' adÄ±na karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atamasÄ± yaptÄ±. Lahey BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne Åžaban DiÅŸli atandÄ±.

Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki gerilim fiilen son buldu. Lahey Büyükelçisi olarak eski AKP Milletvekili Åžaban DiÅŸli atandÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada “Türkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesine yönelik olarak mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± üzere karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atanan Büyükelçiler bugün açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çerçevede, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n onayÄ±yla Åžaban DiÅŸli Lahey Büyükelçimiz olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r. Memnuniyet verici bu geliÅŸmelerin, Hollanda’yla 400 yÄ±lÄ± aÅŸan köklü iliÅŸkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansÄ±masÄ±nÄ± temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± görevini yürüten Åžaban DiÅŸli’nin kardeÅŸi Mehmet DiÅŸli ‘FETÖ’ sanÄ±ÄŸÄ± olarak tutuklu yargÄ±lanÄ±yor. Åžaban DiÅŸli ise görevinden istifa etmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

Hollanda, Türkiye hükümet yetkililerinin 16 Nisan’daki anayasa referandumu öncesinde ülkede propaganda yapmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini duyurarak, önceden planlanan bir dizi etkinliÄŸi iptal etmiÅŸti. Hollanda hükümeti ülkedeki Türkiye kökenlilerin bölünmemesi gerekçesiyle böyle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun ziyareti de iptal edilmiÅŸti.

Anayasa referandumu öncesinde Hollanda’da yaÅŸayan Türkiyelilerle bir araya gelmek için mart ayÄ±nda Rotterdam’a giden ancak burada “istenmeyen kiÅŸi” ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Kaya ise bu süreçte kara yoluyla Hollanda’ya girmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak buna izin verilmeyince iki ülke arasÄ±ndaki kriz açÄ±ÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'liler Hollanda'yÄ± portakal sÄ±karak protesto etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 14:48

www.evrensel.net