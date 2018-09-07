Dolar 6,42'nin altÄ±na geriledi (7 EylÃ¼l 2018)

Dolar/TL Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 2,4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 6,4147'ye geriledi.

Dolar/TL , bu haftanÄ±n en düÅŸük seviyesi olan 6,4147'yi gördü

Dolar/TL , CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ±, Ä°ran'da gerçekleÅŸtirilecek Suriye konulu "Üçlü Zirve" öncesi 6,4147'ye kadar geriledi.

Güne düÅŸüÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, Ä°ran'daki "Üçlü Zirve” öncesinde 6,4147'ye kadar düÅŸtü.

Analistler, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, IÌ‡ran CumhurbasÌ§kanÄ± Hasan Ruhani ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le birlikte Ä°ran'da katÄ±lacaÄŸÄ± "Üçlü Zirve" öncesinde piyasalarda iyimserliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türk lirasÄ± varlÄ±klarÄ±n alÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir seyir izlediÄŸini ifade etti.

Dolar/TL, bu haftanÄ±n en düÅŸük seviyesi olan 6,4147'yi görmesinin ardÄ±ndan saat 13.10 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 2,4 azalÄ±ÅŸla 6,4210'dan iÅŸlem görüyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 2,5 deÄŸer kaybÄ±yla 7,4780'den, sterlin/TL de yüzde 2,1 azalÄ±ÅŸla 8,3350'den alÄ±cÄ± buluyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 14:05

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