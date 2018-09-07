DGS tercihleri baÅŸladÄ±; tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

2018 Dikey GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (DGS) tercih iÅŸlemleri 14 EylÃ¼l'e kadar yapÄ±labilecek. Peki, DGS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Dikey GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (DGS) tercih iÅŸlemleri 14 Eylül'e kadar alÄ±nacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, tercihlerini bugünden itibaren bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 14 Eylül'e kadar yapabilecek.

Adaylar baÅŸvuru süresi içinde tercihlerde deÄŸiÅŸiklik gerçekleÅŸtirebilecek.

DGS, meslek yüksekokullarÄ± ile açÄ±k öÄŸretim ön lisans programlarÄ±ndan mezun olan baÅŸarÄ±lÄ± öÄŸrencilerin lisans programlarÄ±na geçiÅŸ yapmalarÄ± için düzenleniyor. (AA)

DGS TERCÄ°HÄ° YAPARKEN NELERE DÄ°KKAT ETMELÄ°?

DGS’de tercih yapmak isteyen adaylar lisans programÄ± tercihini öncelikle puanlarÄ±na, üniversitelerin kontenjan sayÄ±larÄ±na ve istek sÄ±rasÄ±na göre hazÄ±rlamalÄ±. Ä°lgili ön lisans programÄ±ndan mezun ya da mezun olacak adaylarÄ±n hangi lisans programlarÄ±nÄ± tercih edebilecekleri, ÖSYM tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan DGS KÄ±lavuzu’nda Tablo-2’de belirtiliyor. DGS tercihlerinde adaylarÄ±n tercih listesinin tamamÄ±nÄ± doldurmasÄ± zorunlu deÄŸil. Adaylar, DGS Tercih KÄ±lavuzunu dikkatli incelemeli ve tercihlerini bildirmeden önce özel koÅŸul ve açÄ±klamalar kÄ±smÄ±nÄ± mutlaka okumalÄ±. KoÅŸullarÄ± uygun olmayan bir bölümün tercih ederek yerleÅŸilmesi halinde kayÄ±t yaptÄ±ramazsÄ±nÄ±z. Adaylar, tercih bildirim iÅŸlemini tamamladÄ±ktan sonra tercih süresi içinde tercihlerinde deÄŸiÅŸiklik yapabilir. Tercih süresi tamamlandÄ±ktan sonra tercihlerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lamaz. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 11:55

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