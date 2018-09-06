Meksika'da toplu mezardan 166 kafatasÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Meksika'nÄ±n Veracruz eyaletinde tespit edilen bir toplu mezarda 166 kafatasÄ± bulundu

Meksika'da bir toplu mezardan 166 kafatasÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

SavcÄ± Jorge Winckler, Veracruz eyaletinin körfez kÄ±yÄ±larÄ±nda tespit edilen bir toplu mezarda 166 kafatasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Güvenlik nedeniyle mezarÄ±n yerini söyleyemeyeceÄŸini belirten Winckler, bulunan cesetlerin iki yÄ±l önce gömüldüklerine dair iÅŸaret bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Söz konusu toplu mezar, Meksika'da ÅŸimdiye kadar keÅŸfedilen en büyük toplu mezarlardan biri olarak nitelendiriliyor. Ülkede, uyuÅŸturucu kartelleri, kurbanlarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmak için genellikle bu türden gizli mezarlÄ±klarÄ± kullanmakla biliniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 00:02

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