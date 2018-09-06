Suudi Arabistan'da bir doktor WhatsApp'ta grup yÃ¶neticisini dava etti

WhatsApp bir davaya daha konu oldu. Suudi Arabistan'da bir doktor WhatsApp'ta grup yÃ¶neticisini vaktini boÅŸa harcadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dava etti.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiÄŸi yeni bir özellik ile deÄŸil bir dava ile gündemde.

Suudi Arabistan WhatsApp’ta bir parçasÄ± olduÄŸu grupta gönderilen mesajlar ile vaktini boÅŸa harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek grup yöneticisini dava eden kullanÄ±cÄ±yÄ± konuÅŸuyor.

NTV'nin Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinden aktardÄ±ÄŸÄ± haberine göre, Suudi Arabistan’da yaÅŸayan adÄ± açÄ±klanmayan bir doktor, grup yöneticisini bu tip mesajlara izin verdiÄŸi ve vaktini boÅŸa harcadÄ±ÄŸÄ± için dava etti

Mekke’de yaÅŸayan doktor, aynÄ± kentte iddiasÄ±nÄ± mahkemeye taÅŸÄ±dÄ± ve yasal yollar ile bu duruma bir çözüm bulunmasÄ±nÄ± talep etti.

Ancak gazeteye konuÅŸan uzmanlara göre, söz konusu ÅŸikayetin kullanÄ±cÄ±nÄ±n istediÄŸi yönde sonuçlanmasÄ±nÄ± saplayacak hiçbir yasal zemin bulunmuyor.

Suudi Arabistan’da kÄ±sa sürede günün konusu olan davacÄ± doktor hakkÄ±nda binlerce yorum yapÄ±ldÄ±.

Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, vaktinin boÅŸa harcandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile yasal süreç baÅŸlatan kullanÄ±cÄ±yÄ± “evraklarÄ± toplamak için harcayacaÄŸÄ±n süredense birkaç saniyede gruptan çÄ±kabilirdin” sözleri ile ti’ye aldÄ±.

ArtÄ±k hemen hepimiz Whatsapp'ta en az bir grubun içindeyiz - bazen bunu istemesek bile. Bu gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 19:02

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