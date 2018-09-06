BasÄ±n Ä°lan Kurumunun denetimi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda

BasÄ±n Ä°lan Kurumunun hesap ve iÅŸlemleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca denetlenecek.

BasÄ±n Ä°lan Kurumunun hesap ve iÅŸlemleri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kontrol edilecek.

Yurt içinde ve uluslararasÄ± alanda Türkiye'nin iletiÅŸim ve tanÄ±tÄ±m faaliyetlerini yönetecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetkilerine, BasÄ±n Ä°lan Kurumunu denetlemek de eklendi.

Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de cuma günü yayÄ±mlanan karara göre, 195 sayÄ±lÄ± BasÄ±n Ä°lan Kurumu TeÅŸkiline Dair Kanun'da yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, kurumu denetleme görevi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yerine getirilecek.

Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, söz konusu yetkiyi yÄ±lda en az bir defa BasÄ±n Ä°lan Kurumunun bütün hesap ve iÅŸlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 12:36

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