Bedelli askerlikte baÅŸvuru 500 bine yaklaÅŸtÄ±

Bedelli askerlikte 2'nci celp dÃ¶nemi birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayÄ±mlandÄ±.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, bedelli askerlik için baÅŸvuran yükümlü sayÄ±sÄ± 474 bin 955, baÅŸvurusunu tamamlayan yükümlü sayÄ±sÄ± ise 125 bin 344 olarak açÄ±klandÄ±

Ä°kinci celp döneminde silah altÄ±na alÄ±nacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayÄ±mlandÄ±.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bedelli askerlik uygulamasÄ±ndaki ikinci celp dönemine iliÅŸkin bilgi verildi.

Bedelli askerlik ikinci celp döneminde silah altÄ±na alÄ±nacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin e-devlet'ten yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±na ve bedelli askerliÄŸin ikinci celp döneminde temel askerlik eÄŸitimi alacaklarÄ±n telefonlarÄ±na bilgilendirme mesajÄ± gönderildiÄŸine deÄŸinilen açÄ±klamada, "Bedelli askerlik için 474 bin 955 kiÅŸi baÅŸvurdu, baÅŸvurusunu tamamlayan yükümlü sayÄ±sÄ± ise 125 bin 344 oldu. 2'nci celp döneminde silah altÄ±na alÄ±nacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayÄ±mlandÄ±” ifadelerine yer verildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 10:21

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