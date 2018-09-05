Fransaâ€™da kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi: Ä°ki yeni bakan atandÄ±

Spor ve Ã§evre bakanlarÄ±nÄ±n istifa kararlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fransaâ€™da kabineye iki yeni bakan atandÄ±.

Fransa’da spor ve çevre bakanlarÄ±nÄ±n beklenmedik istifalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron iki yeni bakan atadÄ±. Fransa parlamentosunun alt kanadÄ± Ulusal Meclis’in baÅŸkanÄ± François de Rugy, Nicolas Hulot’un istifasÄ± ile boÅŸalan çevre bakanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi.

Popüler bir siyasetçi olan 63 yaÅŸÄ±ndaki Hulot, çevre ve iklimlerin korunmasÄ± yönünde yeterince ilerleme saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle geçen hafta istifa etmiÅŸti.

YENÄ° BAKANLARIN ATAMASI YAPILDI

Yeni Çevre BakanÄ± 44 yaÅŸÄ±ndaki de Rugy, 2017 yÄ±lÄ±ndaki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri öncesinde Sosyalist Parti’de yapÄ±lan ön seçimlerde aday olmuÅŸ, ancak ön seçimleri geçememesinin ardÄ±ndan Macron’u desteklemiÅŸti.

Hulot gibi popüler bir siyasetçi olan Spor BakanÄ± Laura Flessel’in istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise spor bakanlÄ±ÄŸÄ±na 43 yaÅŸÄ±ndaki Rumen asÄ±llÄ± eski yüzücü Roxana Maracineanu atandÄ±.

FLESSEL Ä°STÄ°FA NEDENÄ° AÇIKLAMAMIÅžTI

SalÄ± günü görevi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan 46 yaÅŸÄ±ndaki Flessel’in istifasÄ±nÄ±n da sürpriz olduÄŸu belirtildi. Fransa’ya baÄŸlÄ± Guadeloupe doÄŸumlu eski dünya eskrim ÅŸampiyonu Flessel, “kiÅŸisel nedenlerle” istifa ettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ, ancak ayrÄ±ntÄ±ya girmemiÅŸti.

MACRON’A HALK DESTEÄžÄ° DÜÅžÜYOR

Öte yandan DW Türkçe’nin haberine göre, Fransa’da MayÄ±s 2017’de yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerini kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geniÅŸ kitlelerin destek verdiÄŸi Macron popülaritesini yitirmeye baÅŸladÄ±.

Macron’un korumasÄ± Alexandre Benalla’nÄ±n 1 MayÄ±s gösterilerinde bir protestocuyu dövdüÄŸü görüntülerin ortaya çÄ±kmasÄ±yla yaÅŸanan skandal, Macron’u zor durumda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra Avro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi olan Fransa’da ekonomik büyümenin bu yÄ±l beklenenin altÄ±nda kalmasÄ± ve iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n son zamanlarda düÅŸürülememesi de Macron’u zora sokan nedenler arasÄ±nda gösteriliyor.

Fransa’da Ifop-Fiducial araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir anket de, FransÄ±zlarÄ±n sadece yüzde 31’inin CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’dan memnun olduÄŸunu ortaya koydu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:14

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