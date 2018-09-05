'2001: Bir Uzay MacerasÄ±' AltyazÄ±â€™da

Sinema Dergisi AltyazÄ±, EylÃ¼l sayÄ±sÄ±nda Stanley Kubrickâ€™in â€˜2001: Bir Uzay MacerasÄ±â€™nÄ± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

AylÄ±k Sinema Dergisi AltyazÄ± 186. sayÄ±sÄ±nda kapaÄŸÄ±nÄ± Stanley Kubrick imzalÄ± bilimkurgu klasiÄŸi ‘2001: Bir Uzay MacerasÄ±’na ayÄ±rÄ±yor. Ä°nsanÄ±n evrendeki yerine dair kadim sorularÄ± yeniden soran, teknik yetkinliÄŸi ve tematik derinliÄŸiyle sinema tarihinin baÅŸyapÄ±tlarÄ± arasÄ±nda kabul edilen filmin ellinci yÄ±lÄ±, sekiz yazÄ±dan oluÅŸan kapsamlÄ± bir dosyayla kutlanÄ±yor.

Günümüz Almanya sinemasÄ±nÄ±n önde gelen yönetmenlerinden Christian Petzold, “BaskÄ±cÄ± Zamanlarda AÅŸk” üçlemesinin son filmi Transit’te zamansÄ±z bir mülteci hikâyesi anlatÄ±yor. Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ± günümüz mekânlarÄ±na taÅŸÄ±yan Transit’le ilgili yazÄ±sÄ±nda FÄ±rat Yücel, filmin anakronik yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± milliyetçilik ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± günümüz siyasi atmosferi üzerinden yorumluyor.

AYÇA ÇÄ°FTÇÄ° WESTERN’Ä° YAZDI

2017’de Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir BakÄ±ÅŸ bölümünde yarÄ±ÅŸan ve Ä°stanbul Film Festivali’nde AltÄ±n Lale ödülünü kazanan Western, Bulgaristan’a giden bir grup Alman iÅŸçiyle yöre halkÄ± arasÄ±ndaki gerilimi konu alÄ±yor. Ayça Çiftçi, filmi günümüz Avrupa’sÄ±na uyarladÄ±ÄŸÄ± western kalÄ±plarÄ± üzerinden incelerken yönetmen Valeska Grisebach’Ä±n, ele aldÄ±ÄŸÄ± konuya olgun bir iyimserlikle yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

Cannes Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülüyle dönen KaranlÄ±kla KarÅŸÄ± KarÅŸÄ±ya, Ku Klux Klan’Ä± çökertmek için örgüte sÄ±zan AfrikalÄ±-AmerikalÄ± bir polis memurunun hikâyesini anlatÄ±yor. Engin Ertan, filmin Spike Lee’nin uzun zamandÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± en politik film olduÄŸunu ancak Ä±rkçÄ±lÄ±k sorununu öfkesiz bir yaklaÅŸÄ±mla ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

AltyazÄ±’nÄ±n Umut Tazeleyen Filmler köÅŸesinde bu ay Müge Turan, Aki Kaurismäki’nin 2002 yapÄ±mÄ± GeçmiÅŸi Olmayan Adam (Mies Vailla Menneisyyttä) filmini yazdÄ±. Yönetmen Burak Çevik ise, bu sayÄ±daki Bir Sinema PsikopatÄ±nÄ±n Listesi’nde“SinemanÄ±n OrmanlarÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± bir seçkiyi AltyazÄ± okurlarÄ±yla paylaÅŸÄ±yor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

AltyazÄ± Eylül sayÄ±sÄ± kapaÄŸÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 20:05

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