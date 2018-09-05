Depresyonun ilacÄ± â€˜dÃ¼zenli hareketâ€™

Uzmanlar hafif orta dÃ¼zey depresyona karÅŸÄ± egzersiz ve sporun Ã¶nemine dikkat Ã§ekiyor.

Hafif orta düzeyde depresyonu olan kiÅŸilerin egzersiz yapmalarÄ± ve fiziksel olarak aktif hale gelmeleri için öncelikle fizik tedavi uzman doktoru tarafÄ±ndan fiziksel aktivite düzeylerinin saptanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Uz. Dr. Kayalar, “Ciddi kalp damar ve solunum problemleri olan kiÅŸiler için ayrÄ± bir egzersiz programÄ± belirlenmelidir. Aktivite düzeyi düÅŸük kiÅŸilerin aktiviteleri ve egzersiz yoÄŸunluÄŸu zamanla artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. BaÅŸlangÄ±çta fizyoterapist gözetimi altÄ±nda hafif ÅŸiddette haftada 5 gün günde 10 dakika esneklik egzersizleri ile tedaviye baÅŸlanmalÄ±dÄ±r. Esneklik egzersizleri öncesinde 5 dakika Ä±sÄ±nma ve sonrasÄ±nda 5 dakika soÄŸuma süresi olmalÄ±dÄ±r. Bu egzersizler günde 15 dakika açÄ±k havada tempolu yürüyüÅŸ ile desteklenmeli ve aktivite düzeyi zamanla artÄ±rÄ±larak en az 3 ay devam edilmelidir. Böylece kiÅŸinin motivasyonunu artarken egzersizin yaratacaÄŸÄ± mutluluk antidepresan etkisini açÄ±ÄŸa çÄ±karacaktÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:47

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