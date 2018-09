MatbaacÄ±lar Sitesiâ€™nde vadeli satÄ±ÅŸlar durdu

Alımların dolar, satışların TL üzerinden yapıldığı Topkapı Matbaacılar Sitesi’nde satışlar durdu, matbaacılar iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

Servet KARADUMAN

Döviz krizi, Topkapı’da bulunan Matbaacılar Sitesi’ni de vurdu. Alımların dolar, satışların ise TL üzerinden yapıldığı sitedeki matbaacılar maliyetlerin çok yükseldiğini ve bu yüzden iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

Matbaa çalışanı Kenan Ak, maliyetlerin döviz kurundan kaynaklı çok yükseldiğini belirterek “Baskı makineleri ve kağıtta yurt dışına bağlıyız. 1 liraya aldığımız kağıt, şu anda 2 lira oldu. Makinelerimizin aylık ödemeleri 55 bin TL idi. Doların yükselmesiyle beraber 127 bin TL oldu. Biz 55 bini zor ödüyorduk. Şimdi bunu nasıl ödeyeceğiz? Eğer piyasa normale dönmezse gidişatımız çok zor. Bu maliyetlere dayanamayız” dedi.

Matbaa çalışanı Recep Tunç da Matbaacılar Sitesi’nin tamamının krizden etkilendiğini belirtti. Sitenin koridorlarını işaret eden Tunç, “Daha önceden burası çok hareketliydi. Şu an çok sakin. Böyle devam ederse işsizlik artacak” ifadelerini kullandı.

Matbaada muhasebeci olan Tuba Tezcan da “İç piyasada peşin para dönmediği için her an herkes ipin ucunda. Herkes gümbürtüye gidebilir” diye konuştu. Tezcan, “Dolar sürekli artışta olduğu için müşterilerimize her defasında yeni fiyatlar vermek zorunda kalıyoruz. Bu sefer de onlardan sitem duyuyoruz” dedi.

Kağıt ithalatçısı Birol Aydın ise döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklı insanların çok tedirgin olduklarını belirterek, vadeli satışları durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kendilerini zarardan korumak için döviz kuru üzerinde satış yaptıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti: “Bu yüzden ticari ilişkilerimiz bozuldu. Müşterilerimiz bizi fırsatçılıkla suçluyor. Bize borcu olan müşteriler var. Bunlar borçlarını ödeyemeyecekleri için kapatmak zorunda kalacak. Bazı firmalar şu an mecbur oldukları için gelip bizden ürün alıyor; ama bu maliyetle nereye kadar dayanacaklar bilmiyorum. İnsanlar şu an kar derdinde değil, bir şekilde kendilerini döndürmeye çalışıyorlar.” Aydın, “Yeni yıla doğru kapatmalar olacak. Kağıt ithalat eden birçok büyük firma, şimdiden işten çıkartmalara başladı” dedi. (İstanbul/MA)

