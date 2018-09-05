MatbaacÄ±lar Sitesiâ€™nde vadeli satÄ±ÅŸlar durdu

AlÄ±mlarÄ±n dolar, satÄ±ÅŸlarÄ±n TL Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TopkapÄ± MatbaacÄ±lar Sitesiâ€™nde satÄ±ÅŸlar durdu, matbaacÄ±lar iÅŸ yapamaz duruma geldiklerini sÃ¶yledi.

Servet KARADUMAN

Döviz krizi, TopkapÄ±’da bulunan MatbaacÄ±lar Sitesi’ni de vurdu. AlÄ±mlarÄ±n dolar, satÄ±ÅŸlarÄ±n ise TL üzerinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sitedeki matbaacÄ±lar maliyetlerin çok yükseldiÄŸini ve bu yüzden iÅŸ yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

Matbaa çalÄ±ÅŸanÄ± Kenan Ak, maliyetlerin döviz kurundan kaynaklÄ± çok yükseldiÄŸini belirterek “BaskÄ± makineleri ve kaÄŸÄ±tta yurt dÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z. 1 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kaÄŸÄ±t, ÅŸu anda 2 lira oldu. Makinelerimizin aylÄ±k ödemeleri 55 bin TL idi. DolarÄ±n yükselmesiyle beraber 127 bin TL oldu. Biz 55 bini zor ödüyorduk. Åžimdi bunu nasÄ±l ödeyeceÄŸiz? EÄŸer piyasa normale dönmezse gidiÅŸatÄ±mÄ±z çok zor. Bu maliyetlere dayanamayÄ±z” dedi.

Matbaa çalÄ±ÅŸanÄ± Recep Tunç da MatbaacÄ±lar Sitesi’nin tamamÄ±nÄ±n krizden etkilendiÄŸini belirtti. Sitenin koridorlarÄ±nÄ± iÅŸaret eden Tunç, “Daha önceden burasÄ± çok hareketliydi. Åžu an çok sakin. Böyle devam ederse iÅŸsizlik artacak” ifadelerini kullandÄ±.

Matbaada muhasebeci olan Tuba Tezcan da “Ä°ç piyasada peÅŸin para dönmediÄŸi için her an herkes ipin ucunda. Herkes gümbürtüye gidebilir” diye konuÅŸtu. Tezcan, “Dolar sürekli artÄ±ÅŸta olduÄŸu için müÅŸterilerimize her defasÄ±nda yeni fiyatlar vermek zorunda kalÄ±yoruz. Bu sefer de onlardan sitem duyuyoruz” dedi.

KaÄŸÄ±t ithalatçÄ±sÄ± Birol AydÄ±n ise döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklÄ± insanlarÄ±n çok tedirgin olduklarÄ±nÄ± belirterek, vadeli satÄ±ÅŸlarÄ± durdurmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Kendilerini zarardan korumak için döviz kuru üzerinde satÄ±ÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran AydÄ±n, ÅŸöyle devam etti: “Bu yüzden ticari iliÅŸkilerimiz bozuldu. MüÅŸterilerimiz bizi fÄ±rsatçÄ±lÄ±kla suçluyor. Bize borcu olan müÅŸteriler var. Bunlar borçlarÄ±nÄ± ödeyemeyecekleri için kapatmak zorunda kalacak. BazÄ± firmalar ÅŸu an mecbur olduklarÄ± için gelip bizden ürün alÄ±yor; ama bu maliyetle nereye kadar dayanacaklar bilmiyorum. Ä°nsanlar ÅŸu an kar derdinde deÄŸil, bir ÅŸekilde kendilerini döndürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.” AydÄ±n, “Yeni yÄ±la doÄŸru kapatmalar olacak. KaÄŸÄ±t ithalat eden birçok büyük firma, ÅŸimdiden iÅŸten çÄ±kartmalara baÅŸladÄ±” dedi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:45

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