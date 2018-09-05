â€˜Tarih 6-7 EylÃ¼l OlaylarÄ±'yla doluâ€™

Gazeteci Mihail Vasiliadis ve Yazar Foti Benlisoy 6-7 EylÃ¼l OlaylarÄ±â€™nÄ± deÄŸerlendirdi. Ä°HD de nefret suÃ§unu bir kez daha lanetledi.

Melike CEYHAN

Dönemin Özel Harp Dairesi BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Sabri YirmibeÅŸoÄŸlu’nun, “BaÅŸarÄ±lÄ± bir özel harp iÅŸidir” ÅŸeklinde tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 6-7 Eylül OlaylarÄ±'nÄ±n üzerinden 63 yÄ±l geçti. Gazeteci Mihail Vasiliadis, 6-7 Eylül’ün gayrimüslim halklarÄ± eritme politikasÄ±nÄ±n bir halkasÄ± olduÄŸunu söylerken Yazar Foti Benlisoy da tarihin bu tür saldÄ±rÄ±larla dolu olduÄŸunu vurguladÄ±.

Dönemin Özel Harp Dairesi BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Sabri YirmibeÅŸoÄŸlu’nun, “BaÅŸarÄ±lÄ± bir özel harp iÅŸidir” ÅŸeklinde tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±; Rum, Ermeni ve Yahudi yurttaÅŸlara yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 6-7 Eylül OlaylarÄ±'nÄ±n üzerinden 63 yÄ±l geçti. 6-7 Eylül tanÄ±klarÄ±ndan Apoyevmatini gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Mihail Vasiliadis 6-7 Eylül günü yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. OlaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tarihte 15 yaÅŸÄ±nda bir tezgahtar olan Vasiliadis, “Hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸiler sabahÄ±n erken saatlerinde dükkanlarÄ±n önünden gidip geliyorlardÄ±. Bir ÅŸey bekliyor gibi bir halleri vardÄ±. Esnaf ‘BunlarÄ±n burada ne iÅŸi var’ diye soruyordu. Türk komÅŸular ise üzüntülü ve tedirgin gibiydiler. BazÄ± Türkler, gayrimüslim dostlarÄ±na tavsiyelerde bulunuyordu. ‘Bugün pek iyi deÄŸil, dükkanlarÄ± kapatÄ±p gidelim’ diyorlardÄ±. Ama bunun nedenini söyleyemiyorlardÄ±. Nedenini söyleseler dostlarÄ± olmayan azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ± da bundan istifade edebileceklerdi. Çünkü tanÄ±dÄ±klarÄ± kiÅŸiler kendi deÄŸerlendirdikleri kiÅŸilerdi. DolayÄ±sÄ±yla, onlara zarar gelmemesi gerekir fikri hakimdi. Türk dostlarÄ±n tavsiyesiyle dükkanlar kapatÄ±ldÄ±. Ben eve gitmek üzere yola çÄ±ktÄ±m” sözleriyle o gün yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.

‘ATATÜRK’ÜN EVÄ° BOMBALANDI’ HABERÄ° GELÄ°NCE...

Mihail Vasiliadis | FotoÄŸraf:MA

Eve doÄŸru giderken Yunanistan’dan “Atatürk’ün evi bombalandÄ±” haberi geldiÄŸini ifade eden Vasilidais, ÅŸöyle devam etti: “O sÄ±rada TarlabaÅŸÄ±’nda bulunan evime ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Yoldayken azÄ±nlÄ±klarÄ±n bütün dükkanlarÄ±nÄ± parçalamaya baÅŸladÄ±lar. Sandalyelerin üzerine çÄ±karak Rumlar aleyhinde slogan atan insanlar vardÄ±. Eve vardÄ±ÄŸÄ±mda kapÄ±cÄ± beni görüp ‘Gel içeri gel içeri’ diye baÄŸÄ±rdÄ±. ‘Ne oluyor Ahmet efendi?’ dedim. Beni içeri alÄ±p üzerimden kapÄ±yÄ± kapattÄ±. KapÄ±cÄ± apartmandaki herkese telkin etti. Bir müddet sonra yaygara patladÄ±. Bir güruh yürürken her yeri talan ediyor, kÄ±rÄ±p döküyordu. Bizim bildiÄŸimiz Türk evlerine ise dokunmuyordu. Ahmet Efendi Türk bayraÄŸÄ±nÄ± sallayarak ‘Burada gavur yok, hepsi Müslüman’ diye baÄŸÄ±rÄ±yordu geçenlere. Adamlar bizim eve dokunmadan geçip gittiler. Ahmet Efendi ise onlar gittikten sonra kapÄ±yÄ± açÄ±p bayraÄŸÄ± içeri bÄ±raktÄ±. Eline kazma alÄ±p önden giden gruba katÄ±larak diÄŸer Rum evleri talan etmeye gitti.”

‘VATANÄ° GÖREVÄ°NÄ° YERÄ°NE GETÄ°REN TÜRKLER..’

Vasiliadis, kapÄ±cÄ±larÄ± olan Ahmet Efendi’nin tavrÄ±nÄ± ise ÅŸu sözlerle açÄ±kladÄ±: “Ahmet Efendi bizim kim olduÄŸumuzu kendi yaÅŸamÄ±ndan biliyordu. Bayramda bayram harçlÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rdÄ±. Yemek piÅŸirdiÄŸimizde muhakkak ona verirdik. DolayÄ±sÄ±yla ‘Bunlar iyi adam, bunlarÄ± kurtarmak gerekir’ diye düÅŸünüyordu. DiÄŸer RumlarÄ± ise tanÄ±mÄ±yordu. RumlarÄ± toplum olarak bildiÄŸini zannediyordu. KÄ±brÄ±s’ta meydana gelen ve verildiÄŸi biçimiyle Türkiye’de duyulan olaylar intihal uyandÄ±rÄ±yor, kÄ±zgÄ±nlÄ±k yaratÄ±yordu. Ve Rumlar hakkÄ±nda bir imaj yaratÄ±lÄ±yordu. Ahmet Efendi de bu imajdan etkilenerek gördüÄŸü Rumlara saldÄ±rmada engel görmüyordu. Yani önce vicdani, sonra vatani görevini yerine getirmiÅŸti.” Vasiliadis, “Gelen kalabalÄ±k grup evimizin yanÄ±ndaki pastaneyi de tahrip edip kÄ±rdÄ±. PastacÄ± karakola veriÅŸtiriyor, ‘Neden müdahale etmediniz?’ diye soruyordu. Komiser ‘Ben bugün polis deÄŸilim, Türküm’ dedi. AynÄ± cevabÄ± o gün Ä°stanbul’un pek çok yerinde pek çok polis verdi. Belli ki daha önceden birileri bunlarÄ± toplamÄ±ÅŸ. 6 Eylül’de hiçbir ÅŸeye karÄ±ÅŸmayacaksÄ±nÄ±z denilmiÅŸti” dedi.

‘TÜRK ULUSU Ä°NÅžA ETME PROJESÄ°’

Foti Benlisoy | FotoÄŸraf:MA

6-7 Eylül’ün politikalarÄ±nÄ±n devamÄ± olduÄŸuna dikkat çeken araÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Foti Benlisoy da, “Türk ulusu inÅŸa etme projesi içerisinde gayrimüslim topluluklar, TürklüÄŸe bir tehdit unsuru olan ya da olabilecek unsurlar olarak görülüyordu. 6-7 Eylül, TürkleÅŸmenin asla mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen, vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n da esas itibariyle sadece yasal bir detay, kanuni esasi TürklüÄŸüyle oluÅŸan bir Anayasa itibariyle sayÄ±lan topluluklarÄ±n temizlenmesi tasfiyesidir. Gayrimüslimlerin göç ettirilmesine, ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dönük bir politikalar bütününün devamÄ±dÄ±r” sözleriyle anlattÄ±.

“6-7 Eylül gününü biricikleÅŸtirmemek lazÄ±m” diyen Benlisoy, tarihin bu tür saldÄ±rÄ±larla dolu olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. Benlisoy, “Rum, Ermeni ve gayrimüslim topluluklarla ilgili tarihe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda esas itibariyle VarlÄ±k Vergisi’ni, 6-7 Eylül OlaylarÄ±’nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ama bu anlar dÄ±ÅŸÄ±nda da gayrimüslim topluluklar sürekli bir kaygÄ± içerisindeydiler. Gündelik hadiseler vardÄ±r. Bu gündelik hadiseler 1920’li yÄ±llarÄ±nda baÅŸlar. ‘Türkçe konuÅŸ’ kampanyalarÄ±nÄ± düÅŸünün mesela. O dönemde vapurda, tramvayda Türkçe dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir dil konuÅŸanlar uyarÄ±lÄ±r, kamu aracÄ±ndan, dükkandan dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±lÄ±r, tartaklanÄ±r, dövülür. Bugün nasÄ±l CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret davalarÄ± bir siyasal ve toplumsal olaysa 1920-1930’lu yÄ±llarda TürklüÄŸe hakaret davalarÄ± vardÄ±. DolayÄ±sÄ±yla gayrimüslimler sürekli bir korku ve ötekiliÄŸinin hissettirilmesiyle dÄ±ÅŸarÄ±da olan bir varlÄ±k oldular” diye konuÅŸtu.

‘6-7 EYLÜL BÄ°R ANDA GÖKTEN AÅžAÄžI DÜÅžMEDÄ°’

6-7 Eylül’ün Türkiye’deki politik linç giriÅŸimleri açÄ±sÄ±ndan bir arketip olduÄŸuna vurgu yapan Benlisoy, “6-7 Eylül’ü tartÄ±ÅŸÄ±rken bugün yaÅŸanan linç iliÅŸkilerini de tartÄ±ÅŸmak gerekiyor. 6-7 Eylül bir anda gökyüzünden aÅŸaÄŸÄ± düÅŸmedi. Havada pogrom, linç olayÄ± vardÄ±. Bugünün gazetelerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da Suriyeli göçmenlerle ilgili yine havada pogrom kokusu vardÄ±r. Mesela gündelik bir mahalle kavgasÄ±, Suriyeli göçmenlere karÅŸÄ± bir saldÄ±rÄ±nÄ±n vesilesi olabilmektedir” diye belirtti. (Ä°stanbul/MA)

‘NEFRET SUÇUNU BÄ°R KEZ DAHA LANETLÄ°YORUZ’

6-7 Eylül’ün yÄ±l dönümünde Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) de bir açÄ±klama yaptÄ±. “YaÅŸananlar bir devlet operasyonuydu. Titizlikle örgütlenmiÅŸ bir özel harp faaliyetiydi. Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan planlandÄ±, devlet dersini iyi ezberlemiÅŸ kalabalÄ±klar tarafÄ±ndan ÅŸevkle uygulandÄ±.” denilen açÄ±klamada “Ama gerçeÄŸin yeterince bilinmeyen bir yanÄ± var” denilerek ÅŸu ifadelere yer verildi: “FotoÄŸraflarda dükkanlâra saldÄ±ranlarÄ±, Ä°stiklal Caddesi’nin boydan boya kumaÅŸla, yaÄŸmadan arta kalan mallarla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± izleriz. Böyle bir temsil, insan zihninde yanlÄ±ÅŸ bir algÄ±ya hizmet eder. Bu, “azÄ±nlÄ±klar zengindir ve saldÄ±rÄ± bu zenginliÄŸe karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±” algÄ±sÄ±dÄ±r. 6-7 Eylül’ün bir “servet düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±” olarak sunulmasÄ±dÄ±r. Oysa vahÅŸet, bu iki gün boyunca bitmeyen enerjisini aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak HÄ±ristiyan nefretinden almÄ±ÅŸ, korkunç saldÄ±rÄ±lar HÄ±ristiyan inancÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun somut kanÄ±tÄ± kiliseler ve mezarlÄ±klardÄ±r. SaldÄ±rÄ±lar en yÄ±kÄ±cÄ±, en tahrip edici yüzünü baÅŸta RumlarÄ±n olmak üzere gayrimüslimlerin kutsallarÄ±na, kiliselerine, sinagoglarÄ±na, mezarlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± göstermiÅŸtir. Kiliseler birkaç saat içinde harabeye çevrilmiÅŸ, dinamitle patlatÄ±lmÄ±ÅŸ, ateÅŸe verilmiÅŸtir. Kilise içinde kutsal eÅŸyalar tahrip edilmiÅŸ, Ä°sa tasvirlerinin gözleri oyulmuÅŸ, haçlar kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, mezarlar açÄ±lÄ±p cenazelerin kemikleri ortalÄ±ÄŸa saçÄ±lmÄ±ÅŸ, yeni gömülmüÅŸ bir cenaze aÄŸaca asÄ±larak karnÄ±na Türk bayraÄŸÄ± saplanmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘BÄ°R ÖZÜR BÄ°LE DÄ°LENMEDÄ°’

Rum toplumunun aÄŸÄ±r kayÄ±plarÄ±nÄ± tazmin edilmediÄŸinin ve özür bile dilemediÄŸinin altÄ± çizilen Ä°HD açÄ±klamasÄ±nda “Ama altÄ± yeterince çizilmeyen bir gerçek, halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±dÄ±r. Suçun bir avuç yönetici tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi içimizi rahatlatÄ±r, halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± konuÅŸmak rahatsÄ±z edicidir. Speros Vryonis halk katÄ±lÄ±mÄ± konusunda da titiz bir çalÄ±ÅŸma yapmÄ±ÅŸ, Ä°stanbul Emniyet Müdürü’nün YassÄ±ada duruÅŸmalarÄ±nda verdiÄŸi 300.000 kiÅŸi bilgisini inandÄ±rÄ±cÄ± bulmamÄ±ÅŸ, elindeki verilerle bu sayÄ±nÄ±n 100.000 olduÄŸunu belirtmiÅŸtir. Yani o günkü Ä°stanbul nüfusunun onda biri. Åžehrin bugünkü nüfusuna oranlarsak bu, iki milyona yakÄ±n kiÅŸi demektir. Bugün böyle bir yÄ±kÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa iki milyona yakÄ±n kiÅŸinin bilfiil katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünürsek, halk katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n boyutlarÄ±nÄ± daha iyi görebiliriz. Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ± olarak bizler, bugün, 6-7 Eylül pogromunun 62. yÄ±lÄ±nda, hem Türkiye’de devlet geleneÄŸinin, hem de devletin dayandÄ±ÄŸÄ± tabanÄ±n, yani Türkiye’nin Müslüman nüfusunun tarihini sorguluyor, HÄ±ristiyan ve Yahudi düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir nefret suçu olarak bir kez daha lanetliyoruz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:08

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