Ramazan BayramÄ±'nda Ã¼lkesine giden 143 bin Suriyeliden 50 bini dÃ¶nmedi

GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼r Vekili Abdullah Ayaz, toplam 252 bin Suriyelinin Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Göç Ä°daresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, bu yÄ±l Ramazan BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla ülkelerine giden Suriyelilerden 50 bininin gönüllü olarak Türkiye'ye dönmediÄŸini belirtti. Ayaz Kurban BayramÄ± sonrasÄ±ndaki dönüÅŸlerin devam ettiÄŸini, ancak ülkelerinde kalan Suriyeli sayÄ±sÄ±nÄ±n yüksek olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini söyledi.

Ayaz, Türkiye'de bulunan 153 bin 258 Suriyelinin Ramazan BayramÄ±'nda ülkesine gittiÄŸini belirtti. Ayaz, geçen yÄ±l Ramazan ve Kurban bayramlarÄ±nda ülkelerine gitmeleri için çÄ±kÄ±ÅŸ izni verilen Suriyelilerden de 40 binden fazlasÄ±nÄ±n Türkiye'ye dönüÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ayaz, "2017 ve 2018 yÄ±llarÄ±nda bayram nedeniyle ülkelerine çÄ±kÄ±ÅŸ yapan Suriyelilerin kayda deÄŸer bir kÄ±smÄ±nÄ±n geri dönmemiÅŸ olmasÄ± dikkat çekici. Suriyelilerden 2017'de bayramlarda çÄ±kÄ±ÅŸ yapanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 15'i, 2018'de ise yaklaÅŸÄ±k yüzde 57'si ülkemize geri dönmemiÅŸlerdir" diye konuÅŸtu.

AyrÄ±ca toplamda 252 bin Suriyelinin ülkesine dönüÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ayaz, "Türkiye'ye dönmeyen Suriyeli sayÄ±sÄ±, bayram vesilesiyle Suriyelilere tanÄ±nan bu imkanÄ±n ne kadar doÄŸru bir adÄ±m olduÄŸunu göstermiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 13:39

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