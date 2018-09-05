Gazeteci-Yazar RagÄ±p Zarakolu hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten kararÄ± alÄ±ndÄ±

Evrensel yazarÄ±, yayÄ±ncÄ± RagÄ±p Zarakolu hakkÄ±nda 2011â€™de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle aÃ§Ä±lan dava kapsamÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Evrensel yazarÄ±, yayÄ±ncÄ± RagÄ±p Zarakolu hakkÄ±nda, 2011 yÄ±lÄ±nda BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi Partisinin Siyaset Akademisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle, ‘terör örgütüne yardÄ±m ve yataklÄ±k’ suçlamasÄ±yla açÄ±lan davada mahkeme, kÄ±rmÄ±zÄ± bülten kararÄ± aldÄ±. Zarakolu, aynÄ± davada 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda tutuklanmÄ±ÅŸ, 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±nda da serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

GeçtiÄŸimiz 4 Haziran’da ise, KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarÄ±na yönelik açÄ±lan davaya bakan mahkeme heyeti, yazar RagÄ±p Zarakolu hakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. Zarakolu 2013 yÄ±lÄ±ndan beri Ä°sveç’te yaÅŸÄ±yor.

‘YOLA DEVAM’

Serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±ndan 6 yÄ±l sonra çÄ±karÄ±lan kÄ±rmÄ±zÄ± bülten ile iade talebine tepki gösteren Zarakolu, Evrensel’e gönderdiÄŸi mektupta, iade talebini ‘taciz’ olarak niteledi ve “AnlaÅŸÄ±lan insan haklarÄ±na, azÄ±nlÄ±k haklarÄ±na , ifade özgürlüÄŸüne sahip çÄ±kmaya devam etmem, barÄ±ÅŸÄ± savunmam, düÅŸüncelerimi açÄ±klamam ve yazÄ±larÄ±m yine birilerini rahatsÄ±z etti. RahatsÄ±z olsunlar. Yola devam!” ifadelerine yer verdi. Zarakolu, kamuoyuna da çaÄŸrÄ±da bulunarak “Gelecek duruÅŸmam 28 Eylül tarihinde yapÄ±lacak. bu duruÅŸmadan önce bu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için kampanya yürütmek önem taÅŸÄ±yor. GöstereceÄŸiniz duyarlÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸimdiden teÅŸekkürler” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 14:56

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