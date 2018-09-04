DEP Milletvekili Mehmet Sincarâ€™Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¼zerinden Ã§eyrek asÄ±r geÃ§ti. KardeÅŸi Ali Sincar, cinayetin gerÃ§ek faillerinin gizlendiÄŸini sÃ¶yledi.

Ahmet KANBAL

Batman’da 4 Eylül 1993 tarihinde Demokrasi Partisi (DEP) Ä°l Yöneticisi Metin Özdemir’le birlikte uÄŸradÄ±klarÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden DEP Milletvekili Mehmet Sincar’Ä±n öldürülmesinin üzerinden 25 yÄ±l geçti. AÄŸabeyinin ölümünün üzerinden çeyrek asÄ±r geçmesine raÄŸmen faillerin açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ali Sincar, “BarÄ±ÅŸ insanÄ±” olarak nitelendirdiÄŸi Mehmet Sincar’Ä±n yaÅŸamÄ± ve verdikleri mücadeleyi anlattÄ±.

‘FAÄ°LÄ°NÄ°N YAKALANMIÅž, CEZASININ VERÄ°LMÄ°Åž HÄ°SSÄ° OLMADI’

AÄŸabeyinin bölgede yaÅŸanan hak ihlalleri, faili meçhul cinayetler ve halkÄ±n her türlü sorunu için mücadele eden bir siyasetçi olduÄŸuna dikkat çeken Sincar, “DuruÅŸuyla, davasÄ±na sahip çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla, çevresinde yarattÄ±ÄŸÄ± saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla örnek alÄ±nacak bir isimdi” dedi.

Sürekli farklÄ± failler bulunarak gerçek sorumlularÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Sincar ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Amaç ortada bir kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratÄ±p, asÄ±l fail veya failleri saklamaktÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸler, çalÄ±ÅŸmalarÄ± devlet nezdinde hoÅŸ görülmeyen iÅŸlerdi. Devlet diyoruz; çünkü devlet tarafÄ±ndan bizzat hedef gösterildi ve JÄ°TEM tarafÄ±ndan öldürüldü. Faili bellidir. O dönemin devlet yöneticileri, derin yapÄ±lanmasÄ±dÄ±r. Bizde failin yakalanmÄ±ÅŸ, cezasÄ± verilmiÅŸ gibi bir his olmadÄ± hiçbir zaman. Çünkü asÄ±l failler dÄ±ÅŸarÄ±da, baÅŸka insanlarÄ± da katlettiler.”

'TÜRKÄ°YE KENDÄ°SÄ°YLE YÜZLEÅžMELÄ°'

Türkiye’de bugün yeniden bir baskÄ± sürecinin hayata geçirildiÄŸini kaydeden Sincar, Cumartesi Anneleri’nin eyleminin yasaklanmasÄ±nÄ±n buna örnek olduÄŸunu söyledi. “YaratÄ±lmak istenen ortam ‘90’lÄ± yÄ±llardÄ±r” diyen Sincar, “Türkiye’de hiçbir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸini görüyoruz. Cumartesi Anneleri çocuklarÄ±nÄ±n kemiklerini istiyor. Bir mezarlarÄ± olsun istiyorlar. Adalet ve hukukun iÅŸletilmesini istiyorlar. Ancak bunu istedikleri için saldÄ±rÄ±ya maruz kalÄ±yorlar. Yine aslÄ±nda bize adalet diye sunduklarÄ± ÅŸeyin aslÄ±nda adalet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece gerçek failin üstünün örtülme çabasÄ± olduÄŸunu görüyoruz. Ne yazÄ±k ki Türkiye’nin durumu bu” ifadesinde bulundu.

Sincar, Türkiye’nin bu “karanlÄ±k” tablodan çÄ±kmasÄ±nÄ±n ise, “Devletin içten içe kendisine hesap sormasÄ± ve demokratik bir yapÄ±ya bürünmesi” ile mümkün olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. “Türkiye kendisiyle yüzleÅŸmeli” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Sincar, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kendisi ile yüzleÅŸmediÄŸi, bu meseleleri saklamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sürece deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmaz. DemokratikleÅŸmesi lazÄ±m. DemokratikleÅŸmesi de Kürt Sorunu’nun çözümünden geçer. Kürt Sorununun çözümü ise, Abdullah Öcalan üzerindeki tecride son verilerek, diyalog ve barÄ±ÅŸ iradesinin ortaya konulmasÄ± ile mümkündür. Mehmet Sincar bugün yaÅŸÄ±yor olsaydÄ± yine görevi baÅŸÄ±nda olur, Türkiye’yi demokrasiye kavuÅŸturmak için mücadele ederdi.”

MEHMET SÄ°NCAR CÄ°NAYETÄ°

Demorkasi Partisi (DEP) Parti Meclisi (PM) üyeleri Habip KÄ±lÄ±ç ve Hikmet KÄ±lÄ±ç’Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesi olayÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak için Batman’a gelen DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar, 4 Eylül 1993 tarihinde partisinin Batman Ä°l Yöneticisi Metin Özdemir ile birlikte uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Cinayet ilk olarak Türk Ä°ntikam TugaylarÄ± (TÄ°T) tarafÄ±ndan üstlenildi. Sincar’Ä±n öldürülmesi daha sonra BalÄ±kesir’in Susurluk ilçesinde yaÅŸanan ve tarihe “Susurluk KazasÄ±” olarak geçen olayla anÄ±lÄ±r oldu.

“Susurluk KazasÄ±”na iliÅŸkin dönemin BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ± Kutlu SavaÅŸ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda cinayetin, “YeÅŸil” olarak bilinen Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m ile itirafçÄ±lar Alaattin Kanat, Ä°smail YeÅŸilmen ve Mesut MehmetoÄŸlu’nun iÅŸlendiÄŸi belirtildi. En son Hizbullah tutuklusu Cihan YÄ±ldÄ±z ve firari sanÄ±k Ejder Arpa cinayetten sorumlu tutuldu. HizbullahçÄ± YÄ±ldÄ±z müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±rken, firari sanÄ±k Arpa bulunamadÄ±. (Mardin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:07

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