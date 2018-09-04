Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA kadrosu belli oldu
Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray, 21 kiÅŸilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceÄŸi nihai kadrosu belli oldu.
D Grubu'nda Rusya'nÄ±n Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nÄ±n Schalke 04 takÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, UEFA ile yapÄ±lan finansal fair-play anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi 25 kiÅŸilik kadro hakkÄ±nÄ±n 21'ini kullandÄ±.
Galatasaray Kulübünden gönderilen ve UEFA'nÄ±n resmi internet sitesinde yer alan 21 kiÅŸilik nihai kadroda ÅŸu futbolcular yer aldÄ±:
Kaleciler: Fernando Muslera, Ä°smail Çipe
Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet ÇalÄ±k, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo
Orta saha: Selçuk Ä°nan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues
Forvet: Eren Derdiyok, Sinan GümüÅŸ, Henry Onyekuru, MuÄŸdat Çelik
BEÅžÄ°KTAÅž'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Atiba Hutchinson ile Güven YalçÄ±n'a nihai kadroda yer verilmedi.
BeÅŸiktaÅŸ, genç kaleciler Utku Yuvakuran ile Ersin DestanoÄŸlu'nu ise B listesinde bildirdi.
I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg, Belçika'nÄ±n Genk, Ä°sveç'in Malmö takÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 24 kiÅŸilik kadrosunda ÅŸu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius
Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia
Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan AçÄ±kgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, OÄŸuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens
Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:52