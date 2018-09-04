CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret davasÄ±nda beraat kararÄ±

Adanaâ€™da EÄŸitim Sen yÃ¶neticisi Mehmet AkarsubaÅŸÄ±, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret davasÄ±nda beraat etti.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da EÄŸitim Sen yöneticisi Mehmet AkarsubaÅŸÄ±, ‘Tek adam diktatörlüÄŸü’ dediÄŸi için hakkÄ±nda açÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret davasÄ±nda beraat etti.

13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta yaÅŸanan bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± protesto ettikleri eylemden dolayÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan 63 kiÅŸi arasÄ±nda bulunan EÄŸitim Sen Adana Åžubesi Yöneticisi Mehmet AkarsubaÅŸÄ± hakkÄ±nda yargÄ±landÄ±klarÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AkarsubaÅŸÄ± davaya konu olan açÄ±klamasÄ±nda “OnlarÄ±n tek adam diktatörlüÄŸüne doÄŸru giden deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Anayasa’ya karÅŸÄ± da, emek ve demokrasi güçlerinin hukuksuz ÅŸekilde yargÄ±lanmalarÄ±na da faÅŸizme karÅŸÄ± da alkÄ±ÅŸlarla, Ä±slÄ±klarla tepki gösterelim” demiÅŸti.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan AkarsubaÅŸÄ± beraat etti. KararÄ± deÄŸerlendiren AkarsubaÅŸÄ±’nÄ±n avukatÄ± Tugay Bek, ‘Diktatör’ kelimesinin anlamÄ±nÄ±n tek adam yönetimi olduÄŸunu belirterek demokrasi, özgürlük ve insan haklarÄ± özlemi ile bu sözlerin söylenmesinin ve Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini eleÅŸtirmenin ifade özgürlüÄŸü çerçevesinde deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini söyledi. “Diktatör demek ancak diktatörlüklerde suç olur” diyen Bek, “Bu Abdulhamit dönemini hatÄ±rlatÄ±yor. O dönem de bir çok kelimeyi söylemek suç sayÄ±lÄ±yordu” ifadelerini kullandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 15:58

www.evrensel.net