DÃ¼ÄŸÃ¼nde maganda kurÅŸunu anneyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu yaraladÄ±

KÄ±rÄ±kkale'de bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸlenen silah, Seda Gezice'nin yaÅŸamÄ±na mal oldu, Gezice'nin 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ise yaralandÄ±.

KÄ±rÄ±kkale'de bir düÄŸünde Fikret A.'nÄ±n ateÅŸlediÄŸi tabancadan çÄ±kan kurÅŸun kÄ±z kardeÅŸi Seda Gezice'ye isabet etti, Gezice yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Murat Gezice de aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Olay, dün akÅŸam saatlerinde Kaletepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerindeki düÄŸüne katÄ±lan Fikret A., burada tabancayla rastgele ateÅŸ açtÄ±. Fikret A.'nÄ±n silahÄ±ndan çÄ±kan kurÅŸunlar, bu sÄ±rada düÄŸünde bulunan Seda Gezice ve oÄŸlu Murat Gezice'ye isabet etti.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± müdahale sonrasÄ± anne ve oÄŸlu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Seda Gezice yolda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, oÄŸlu Murat Gezice ise KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±. Murat Gezice, buradaki müdahalenin ardÄ±ndan Ankara'ya sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, ÅŸüpheli Fikret A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 12:00

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