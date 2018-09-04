ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§Ä±rak, balans ayarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± TIR'Ä±n altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼
04 EylÃ¼l 2018 11:24
Mardin Nusaybin'de, rot balans ayarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± TIR'Ä±n altÄ±nda kalan 14 yaÅŸÄ±ndaki HÄ±dÄ±r Ã–nder hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, rot balans ayarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± TIR'Ä±n altÄ±nda kalan HÄ±dÄ±r Önder (14), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Nusaybin ilçesinde, rot balans atölyesinde çÄ±rak olarak çalÄ±ÅŸan HÄ±dÄ±r Önder, bir TIR'Ä±n ayarÄ±nÄ± yaparken aracÄ±n kaymasÄ± sonucu altÄ±nda kaldÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Önder, arama kurtarma ekiplerinin yardÄ±mÄ± ile vinçle sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden çÄ±karÄ±ldÄ±.
Önce Nusaybin ardÄ±ndan KÄ±zÄ±ltepe Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan HÄ±dÄ±r Önder, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 11:30
www.evrensel.net