Antep'te tarÄ±m iÅŸÃ§ileri topraÄŸa verildi

Antep OÄŸuzeli'de trafik kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden 8 mevsimlik iÅŸÃ§inin cenazeleri topraÄŸa verildi.

Antep’in OÄŸuzeli ilçesinde mevsimlik tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kamyonet ile yemek taÅŸÄ±yan firmaya ait minibüsün kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada ölen 8 kiÅŸinin cenazeleri topraÄŸa verildi.

TarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan kamyonet ile minibÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Kaza, önceki gün sabah, OÄŸuzeli- Elbeyli yolunda meydana geldi. Antep’ten aldÄ±ÄŸÄ± mevsimlik iÅŸçileri, fÄ±stÄ±k bahçesine götüren Ä°brahim Åžahin (30) yönetimindeki 79 DU 351 plakalÄ± kamyonet ile Suriye’deki mülteci kamplarÄ±na yemek götürüp, Antep’e dönen Ali Bor’un (35) kullandÄ±ÄŸÄ± 27 AAH 618 plakalÄ± minibüs, KayacÄ±k BarajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda kafa kafaya çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, sürücüler Ä°brahim Åžahin ve Ali Bor ile kamyonette bulunan Sariye Diker (50), Hüseyin Deniz (81) ve UÄŸur GüneÅŸ (17) olay yerinde; Murat Demirel (18), Mustafa AltunbaÅŸ ve Suriye uyruklu Fatma MÄ±lla (57) ise tedavi gördükleri hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

OÄŸuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep Adli TÄ±p Kurumu’nda yapÄ±lan otopsilerinin ardÄ±ndan ailelerine teslim edilen Hüseyin Deniz, Murat Demirel ve Ä°brahim Åžahin’in cenazeleri Urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde, Mustafa AltunbaÅŸ’Ä±n cenazesi Antep’in Yavuzeli ilçesinde, UÄŸur GüneÅŸ’in cenazesi Antep’in Araban ilçesinde, Ali Bor ile Sariye Diker’in cenazeleri Antep’te, Fatma MÄ±lla ise Suriye’nin El Bab kentinde topraÄŸa verildi.

Halen tedavilerine çeÅŸitli hastanelerde devam edilen 19 kiÅŸiden 4’ünün ise hayati tehlikesi sürüyor. (ANTEP)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 18:13

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