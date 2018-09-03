Cem KÃ¼Ã§Ã¼k uyardÄ±: Gazeteler kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±z Ã§Ä±ksa kimse fark etmez

Hedef gÃ¶stermeleri ile meÅŸhur TÃ¼rkiye yazarÄ± Cem KÃ¼Ã§Ã¼k, iktidara yakÄ±n yazarlarÄ±n okunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°ktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Türkiye yazarÄ± Cem Küçük, iktidara yakÄ±n yazarlarÄ±n okunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ‘yaÅŸayan ölü’ler olduÄŸunu söyledi. ‘Yok hükmündeler’ ifadesini kullanan Küçük, Hürriyet yazarlarÄ± Ahmet Hakan ve ErtuÄŸrul Özkök’ün de “Eskiye oranla dehÅŸet okur kaybetti”ÄŸini yazdÄ±.

Cem Küçük’ün “KöÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve yorumculuÄŸun sonu” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda, “Acaba 2018 biterken biz de Türkiye’de köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve hatta yorumculuÄŸun sonuna mÄ± geldik?” diye sordu. Küçük ÅŸöyle devam etti: “Ne söylediklerini halktan hiç kimsenin taktÄ±ÄŸÄ± yok. Sözlerinin bir deÄŸeri kalmadÄ±. Zaten çoÄŸu köÅŸe yazarÄ±nÄ±n ismini toplumun yüzde 99,9’u tanÄ±mÄ±yor. KöÅŸe yazarlarÄ± genelde “Benim halkta karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±m var” diyerek kendi kendini kandÄ±rÄ±yor. Ä°ster hükûmetin yanÄ±nda ister hükûmetin muhalifi olsun bu fotoÄŸraf deÄŸiÅŸmiyor. 3-4 sene öncenin çok okunan ideolojik yazarlarÄ±nÄ± da kimsenin taktÄ±ÄŸÄ± yok. (...) Sadece köÅŸe yazarÄ± deÄŸil TV’lerde yorum yapan konuk havuzu da ölü ve bitik durumda. 250 kere anaakÄ±m ekrana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve köÅŸe de yazdÄ±ÄŸÄ± hâlde toplumun hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± adam dolu ortalÄ±k. Eskiden bazÄ± kiÅŸiler ilk TV’ye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bile olay oluÅŸtururlardÄ±. Hem bizim taraftan hem karÅŸÄ± taraftan vardÄ± böyle yÄ±ldÄ±z isimler. Åžimdi bu dönemin sonuna gelindi. 250 kere prime time’da anaakÄ±m ekrana çÄ±kÄ±p ve bir de köÅŸe yazÄ±p tanÄ±nmamak ve bilinmemek. Bu gerçekten akÄ±l almaz bir baÅŸarÄ±. (...) BazÄ± yazarlar gün boyu 1 tÄ±k almÄ±ÅŸ, evet sadece 1 tÄ±k. BabasÄ± bile okumamÄ±ÅŸ demek ki. En büyük dev gazetelerde köÅŸesi olan ama yazÄ±sÄ±nÄ± Twitter’dan yayÄ±nlayÄ±nca 1 rt almayan yazar var. Bunlar da meczup deÄŸil eskiden ismi cismi de olan yazarlar.

ÇeÅŸitli kesimlerden köÅŸe yazarlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Küçük iktidara yakÄ±n yazarlar için de ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Bizim tarafÄ±n sorunu da doÄŸru pozisyonu alÄ±p doÄŸru iliÅŸkileri kurduktan sonra 1 kiÅŸinin bile okumayacaÄŸÄ± yazÄ±lar yazsanÄ±z çok okunan bir yazarla aynÄ± kefeye konmanÄ±zdÄ±r. SÄ±fÄ±ra yakÄ±n reyting de alsanÄ±z programÄ±nÄ±zÄ±n aynen devam etmesidir. Yani yeteneksizliÄŸin ve korkaklÄ±ÄŸÄ±n ödüllendirilmesidir. Okunmak ve izlenmek deÄŸil iliÅŸki ve yalakalÄ±k aÄŸlarÄ± kriter olmuÅŸsa orada iÅŸ biter. (...) Bu ülkede bazÄ± gazeteler köÅŸe yazarsÄ±z çÄ±ksa akÅŸama kadar kimsenin fark etmeyeceÄŸine eminim. Zaten benzer ÅŸeyler oldu. Bir yazarÄ±n 3 gün üst üste aynÄ± yazÄ±sÄ± çÄ±ktÄ± ve kimse fark etmedi. Åžüphesiz aynÄ± ÅŸey bugün Milliyet ve Vatan için de geçerli. Bu gazeteler de köÅŸe yazarsÄ±z çÄ±ksa kimsenin fark etmeyeceÄŸine eminim.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 18:18

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