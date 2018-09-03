Eski savcÄ± Ã§Ã¶plÃ¼kte Ã¶lÃ¼ olarak bulundu

NiÄŸde'de, eski Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Serhat YaÄŸmur, baÅŸÄ±ndan tabancayla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra, cesedi Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸe atÄ±ldÄ±.

NiÄŸde'de iki yÄ±l önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Serhat YaÄŸmur, kafasÄ±ndan silahla vurularak öldürülmüÅŸ halde çöplükte bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Serhat YaÄŸmur NiÄŸde merkeze baÄŸlÄ± SazlÄ±ca KasabasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bulunan çöplükte kafasÄ±ndan silahla vurulmuÅŸ olarak bulundu. Bunun üzerine NiÄŸde Emniyet MüdürlüÄŸü’ne baÄŸlÄ± KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri olayla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmalar sonucu 42 yaÅŸÄ±ndaki A.A. cinayet zanlÄ±sÄ± olarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Yetkililer olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan iÅŸlemin sürdürüldüÄŸünü belirtirken, eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Serhat YaÄŸmur’un iki yÄ±l önce görevinden istifa ettiÄŸi öÄŸrenildi.

NÄ°ÄžDE BAÅžSAVCILIÄžINDAN AÇIKLAMA

NiÄŸde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularÄ±nda NiÄŸde ve Konya illerinde Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrÄ±lan Serhat YaÄŸmur, ÅŸüpheli Adan A. tarafÄ±ndan NiÄŸde merkez SazlÄ±ca beldesinde, silah ile vurularak öldürülmüÅŸtür. Åžüpheli silahÄ± ile birlikte yakalanmÄ±ÅŸ ve derhal gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan olayÄ±n önemine binaen bir Cumhuriyet SavcÄ±mÄ±z bu dosyanÄ±n soruÅŸturmasÄ± ile görevlendirilmiÅŸtir. Görevli Cumhuriyet SavcÄ±mÄ±zÄ±n olayÄ±n haber alÄ±nmasÄ±ndan itibaren çok kÄ±sa bir süre içerisinde olay yerine gitmiÅŸ olay yeri inceleme iÅŸlemlerini bizzat yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Klasik otopsi iÅŸlemleri yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma iÅŸlemleri geniÅŸ kapsamlÄ± ve titiz bir ÅŸekilde yürütülmekte olup, bu aÅŸamada cinayet sebebi olarak örgüt baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸtir." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 17:03

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