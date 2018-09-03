Sami Onur HaftasÄ±â€™nda â€˜jojkâ€™ ve mÃ¼cadele

Ä°sveÃ§'te dÃ¼zenlenen Sami Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in Östersund ilinde 27 AÄŸustos-2 Eylül arasÄ±nda düzenlenen Sami Onur HaftasÄ±’na Samilerin geleneksel ÅŸarklÄ±larÄ±nÄ±n merkezindeki jojk ve mücadele çaÄŸrÄ±larÄ± damgasÄ±nÄ± vurdu. Son gün düzenlenen Sami Onur YürüyüÅŸü’ne de binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±

HAFTANIN SLOGANI: GAYRET

“Gayret” parolasÄ±yla Ä°sveç EÅŸit Cinsler HaklarÄ± Federasyonu (RFSL) iÅŸbirliÄŸiyle düzenlenen ve bir hafta süren Onur HaftasÄ±’nda LGBTÄ°+ Samilerin sorunlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Samilerin insan haklarÄ±, Laponya’nÄ±n maden tekelleri tarafÄ±ndan yaÄŸmalanmasÄ±, Ren geyiÄŸi bakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, avcÄ±lÄ±k ve balÄ±kçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± panel, konferans ve atölyeler düzenlendi.

LGBTÄ°+ birey ve Samilerin yerli halk olmalarÄ±ndan kaynaklanan sorunlarÄ±nÄ± konu alan tiyatro ve film gösteririleri yapÄ±ldÄ±.

Norveç, Finlandiya ve Rusya’dan da Sami sanatçÄ± ve aydÄ±nlar da, etkinliklere katÄ±larak yaÅŸadÄ±klarÄ± ülkelerde Samilerin sorunlarÄ±nÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸtÄ±.

ANADÄ°L MÜCADELESÄ° KONUÅžULDU

“ÖzgürlüÄŸün koÅŸullarÄ± ve imkanlarÄ±” temalÄ± konferansta Åžair Timimie Marek ve Norveçli Sami Yazar Siri K. Gaski, Samilerin geçmiÅŸten bu yana ana dillerini geliÅŸtirme ve kendi kendilerini yönetmek için verdikleri mücadeleleri tartÄ±ÅŸtÄ±.

Samilerin en önemli sorunlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n görmezden gelinmesi olduÄŸunu söyleyen Marek, devletin geçmiÅŸte zorla kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilere tazminat öderken Samilere yapÄ±lan Ä±rkçÄ± ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muamelerden söz etmemesini eleÅŸtirdi.

Marek, Ä°sveç Hükümeti’nin Samilerin yerli halk olmaktan kaynaklanan haklarÄ±nÄ± güvence altÄ±na alan IL0’nun 169. maddesini kabul etmemesini eleÅŸtirdikten sonra taleplerini “Ä°sveç 169. maddeyi imzalamalÄ± ve Samilerin topraklarÄ± üzerinde karar vermeye haklarÄ± olduÄŸunu kabul etmeli. Haritalarda bulunan Ä°sveçce adlar Samiceyle deÄŸiÅŸtirilmeli. Okullardaki derslerde Samiler hakkÄ±nda bilgi verilmeli” diyerek sÄ±raladÄ±.

Samiler Stockholmâ€™de 5 yÄ±ldÄ±r her PerÅŸembe gÃ¶steri yapÄ±yor

‘SÖMÜRGECÄ°LÄ°ÄžE SON VERÄ°LMELÄ°’

LGBTÄ°+ Samilerin sorunlarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde Sara Leoni, Sami trans kiÅŸilerin saÄŸlÄ±klarÄ±yla ilgilenen kurumlarÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± ve yetesizliÄŸine dikkat çekti.

Samilerin her ÅŸeyden daha fazla ana dillerinde eÄŸitim haklarÄ±nÄ±n pratikte uygulanmasÄ± ve topraklarÄ± ve sularÄ± kullanma haklarÄ±nÄ±n güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ettiklerini söyleyen Leoni, “Bu sorunlar tüm Samiler için önemli. Benim esas talebim Ä°sveç devletinin Samilere karÅŸÄ± sürdürdüÄŸü sömürgeciliÄŸe son vermesidir” dedi.

AkÅŸam saatlerinde düzenlenen gecelerde Sami sanatçÄ±lar, jojk okudu. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar geleneksel Sami danslarÄ± oynadÄ±.

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FotoÄŸraf: Evrensel

ONUR YÜRÜYÜÅžÜNE 3 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° KATILDI

Cumartesi günü de Östersund il merkezinde 60 parti, dernek ve kuruluÅŸun organizatörü olduÄŸu ve 3 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir onur yürüyüÅŸü yapÄ±ldÄ±. Samiler bazÄ±larÄ± geleneksel giysileriyle yürüyüÅŸe katÄ±ldÄ±.

4 bin yÄ±ldan beri Ä°skandinavya’nÄ±n kuzeyinde yaÅŸayan Samilerin topraklarÄ± dört ülke; Ä°sveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya arasÄ±nda paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°skandinavya’da 50 bini Norveç’te 100 bin civarÄ±nda Sami olduÄŸu tahmin ediliyor.

100 yÄ±ldÄ±r haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden halk: Samiler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 15:18

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